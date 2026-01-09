PSG : 100 ME pour Barcola, Arsenal frappe le premier

Luis Enrique a encore mis Bradley Barcola de côté au coup d'envoi du match face à l'OM. Un premier club anglais passe à l'action pour récupérer l'attaquant du PSG l'été prochain.

La carrière de Bradley Barcola a peut-être connu un nouveau tournant ce jeudi à Koweit City. Titulaire lors de la première partie de saison quand les attaquants du PSG squattaient l’infirmerie, l’ancien lyonnais s’était même plaint de sa trop grande utilisation. Contre l’OM lors du Trophée des Champions, Barcola a pris place sur le banc de touche puisque Dembélé, Doué et Kvaratskhelia étaient tous sur le pont. L’international français est entré en cours de jeu et a même été décisif avec une superbe passe pour Gonçalo Ramos sur l’égalisation dans les arrêts de jeu. Mais son statut en a pris un coup, lui qui sait désormais que si tout le monde est opérationnel, il n’est vu que comme un remplaçant par Luis Enrique.

Prolongation repoussée pour Barcola au PSG

Cela ne va pas arranger les discussions déjà compliquées pour sa prolongation de contrat. En effet, Bradley Barcola a refusé la première offre du PSG, et les négociations sont repoussées au printemps. Un message de son entourage pour faire comprendre à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne faudra pas compter sur l’ancien lyonnais pour être dans la vague de prolongation de contrat qui doit être annoncée prochainement.

En fin de saison, Barcola regardera donc les options qui sont sur la table, et il ne devrait pas manquer de choix. Selon la presse anglaise, cinq clubs se sont renseignés à son sujet : Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool et le Bayern Munich. Ce sont les Gunners qui ont pris les devants en s’approchant des agents du joueur, pour dessiner les contours d’un transfert à 100 millions d’euros. Une somme jugée satisfaisante pour faire craquer le PSG, qui ferait tout de même une belle opération comptable pour le joueur acheté 45 millions d’euros à l’OL en 2023.

Mais Paris perdrait aussi un international français, encore très jeune (23 ans) et qui entre parfaitement dans la logique du club de la capitale instaurée par Luis Enrique. Mais même avec un effectif réduit et un large turnover, il y a forcément des mécontents quand l’entraineur espagnol fait sa composition d’équipe. Et les clubs européens n’attendent que ça pour récupérer un vainqueur de la Ligue des Champions au passage.