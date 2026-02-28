ICONSPORT_334429_0192

Clash avec Beye, Brice Samba dit tout

Rennes28 févr. , 16:30
parGuillaume Conte
Mis à l'écart par Habib Beye au coeur d'un vestiaire en feu, Brice Samba est revenu sur cet épisode qui a marqué la saison du Stade Rennais.
De nouveau dans une spirale positive après ses victoires face au PSG et à Auxerre, le Stade Rennais revit et se prend à croire à l’Europe. Il y a un joueur qui a aussi retrouvé le sourire ces dernières semaines, il s’agit de Brice Samba. Peu convaincant en début d’année 2026, il avait même été écarté du groupe par Habib Beye pour le match à Lens, qui s’est soldé par une défaite 3-1. Un rendez-vous manqué contre son ancien club, dans la foulée d’une prise de tête avec le technicien franco-sénégalais, qui lui reprochait une mauvaise relance sur un but encaissé contre l’OM en Coupe de France.

Un choix sportif, Samba n'en dit pas plus

Désormais, tout le monde est passé à autre chose avec le limogeage de Beye qui a provoqué son retour dans l’équipe type. L’entraineur a tout de suite rebondi en rejoignant l’OM. Et sur BeIN Sports, avant le match de ce samedi contre Toulouse, Brice Samba n’a clairement pas voulu en rajouter. Interrogé sur le clash avec son entraineur, le troisième gardien des Bleus a botté en touche.
« Non, il ne s’est rien passé d’exceptionnel. Honnêtement, il y a eu des choix sportifs qui ont été faits. Je les ai respectés. Vous savez dans ces moments-là, il faut se réfugier dans le travail. Je pense que c’est ce que j’ai réussi à plutôt bien faire et j’ai aussi montré qu’on pouvait compter sur moi », a livré le gardien de 31 ans, ultra-décisif notamment contre le PSG avec des parades de grande qualité. Une preuve que le niveau sportif était bien là, et que, même s’il n’a pas voulu en dire plus, le mal état plus profond entre l’un des cadres du vestiaire et Habib Beye.

