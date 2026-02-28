OM : De Zerbi prend une balle perdue en interne

Les joueurs qui sont sur l’année 2 du projet sont déjà très fatigués- Un proche du groupe olympien
accusation ,soupcon bref combien de condamnation?
Il faut qu il s habitue de jouer sur les ailes , puisque quand il va revenir au real il sera utilisé sur les ailes
c'est sur ... on a jamais vu un mec jouer a un poste en club et a un autre avec sa nation ....
Énorme avantage vous abusez vraiment non ?
Apprends à lire couillon ... J'ai dit "peut être" ... mais bon, tu es tellement con que que tu comprends pas ce que tu lis !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Après le stage à Marbella, quel visage pour l’OM face à Lyon ? Premier vrai test pour Habib Beye. Leonardo Balerdi 🇦🇷 va-t-il récupérer le brassard de capitaine ? Victoire impérative demain soir face à… Lyon..🔥🔵⚪️ #TeamOM #OMOL | 📸 @OM_Officiel