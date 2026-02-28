OM : De Zerbi prend une balle perdue en interne

Habib Beye souhaite rapidement apporter sa patte à l’Olympique de Marseille. Dans le jeu, l’ex-entraîneur du Stade Rennais a la volonté de marquer une vraie rupture avec ce que Roberto De Zerbi proposait.

« Intensité ». Les joueurs de l’Olympique de Marseille ont entendu ce mot pendant une semaine de la bouche de leur nouvel entraîneur Habib Beye à Marbella. Les joueurs olympiens se sont réfugiés en Espagne pendant cinq jours, coupés des médias et des supporters, afin de préparer dans la tranquillité leur choc face à l’Olympique Lyonnais au Vélodrome. Arrivé seulement 24 heures avant le déplacement à Brest, Habib Beye en a profité pour multiplier les échanges collectifs et individuels. L’ex-entraîneur du Stade Rennais a également commencé à travailler tactiquement sur ce qu’il souhaitait apporter à l’équipe.

L’entraîneur de 48 ans passé par le Red Star est partisan d’une rupture totale avec le jeu de Roberto De Zerbi. Le manque d’intensité des Olympiens a notamment été pointé du doigt par Habib Beye et par son staff. Un problème souligné par un proche du groupe olympien à L’Equipe. « Les joueurs qui sont sur l’année 2 du projet sont déjà très fatigués. Une gestion, c’est sur dix mois… » souffle-t-on en interne. Habib Beye a été très étonné, pour ne pas dire plus, du manque de caisse physique de ses joueurs, ce qui explique selon lui l’irrégularité des Marseillais, parfois au sein d’un même match. L’intensité et le travail physique ont donc été au rendez-vous lors du stage à Marbella cette semaine.

Les joueurs qui sont sur l’année 2 du projet sont déjà très fatigués - Un proche du groupe olympien

Avec la volonté pour le nouvel entraîneur de l’OM de pouvoir compter sur des joueurs plus affutés et qui seront capables d’évoluer dans un style différent. Habib Beye veut voir son équipe jouer de manière plus verticale, avec des transitions rapides et un pressing intense. Un programme séduisant sur le papier, mais que les coéquipiers de Mason Greenwood pourront assumer à la seule condition de hisser le curseur sur le plan physique. Premiers éléments de réponse dès dimanche dans un Vélodrome qui attend une réaction après les résultats catastrophiques du début d’année 2026 face à Lyon, un concurrent direct pour le podium.