PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

PSG01 déc. , 20:30
parClaude Dautel
Pointé du doigt pour ne pas avoir expulsé Lamine Camara lors du match Monaco-PSG, Clément Turpin a été déjugé par ses pairs.
Longtemps classé numéro 1 français, Clément Turpin était en petite forme samedi à l'occasion du match entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Car on peut sérieusement se demander comment l'arbitre n'a pas vu que la faute du joueur monégasque sur le gardien de but du PSG valait un carton rouge. Si certains pensent que la VAR n'a pas osé lui faire remarquer son erreur compte tenu de son statut, L'Equipe affirmait il y a quelques heures que bien au contraire, il y aurait eu un échange avec les arbitres installés devant les écrans. Quoi qu'il en soit, ce lundi, lors du comité de liaison qui est organisé après chaque journée de Ligue 1, les responsables de l'arbitrage ont reconnu que Clément Turpin s'était trompé.

Le joueur de Monaco devait être expulsé

S'il faudra encore attendre 24 heures pour avoir le débriefing officiel, le quotidien sportif confirme que du côté de la Fédération Française de Football, le directeur de l'arbitrage, Antony Gautier, a reconnu que l'arbitre de Monaco-PSG s'était trompé. Autrement dit, suite à son tacle sur la cheville de Lucas Chevalier, Lamine Camara aurait dû être expulsé, laissant ainsi son équipe à dix au bout de treize minutes de jeu. Un constat que tout le monde avait déjà fait, même si Clément Turpin n'est pas venu justifier sa décision devant les médias, alors qu'il en a désormais la possibilité.
Cela ne change évidemment rien au scénario de ce match, mais en se retrouvant à dix pendant presque toute la rencontre, l'AS Monaco aurait probablement eu du mal à s'imposer. Cependant, une question n'est pas réglée, à quoi sert la VAR ? Car devant la télévision, tout le monde était d'accord pour dire que le tacle était clairement brutal, Chevalier s'en sortant indemne par miracle.
Derniers commentaires

L’OL est un mur, personne ne fait mieux en Europe

son idée etait de remplacer la qualité par le nombre

PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

Oui l arbitre il c est trompé , pour le match arsenal- chelsea y avait la même action le joueur de chelsea à reçu un rouge

Malick Fofana, l'OL confirme une mauvaise nouvelle

Un joueur fragile

L’OL est un mur, personne ne fait mieux en Europe

Parce que paris et Marseille c'est des équipes offensif, quand tu attaque forcément tu laisses des espaces, en 2025 c'est la 3 ème attaque d europe avec 75 buts derrière le bayern 94 buts, le barca 87 buts et L OM est 3 ème avec 75 buts

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Résonner ou raisonner ? 😊

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading