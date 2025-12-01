PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

Pointé du doigt pour ne pas avoir expulsé Lamine Camara lors du match Monaco-PSG, Clément Turpin a été déjugé par ses pairs.

L'Equipe affirmait il y a quelques heures que bien au contraire, il y aurait eu un échange avec les arbitres installés devant les écrans. Quoi qu'il en soit, ce lundi, lors du comité de liaison qui est organisé après chaque journée de Longtemps classé numéro 1 français, Clément Turpin était en petite forme samedi à l'occasion du match entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Car on peut sérieusement se demander comment l 'arbitre n'a pas vu que la faute du joueur monégasque sur le gardien de but du PSG valait un carton rouge. Si certains pensent que la VAR n'a pas osé lui faire remarquer son erreur compte tenu de son statut,affirmait il y a quelques heures que bien au contraire, il y aurait eu un échange avec les arbitres installés devant les écrans. Quoi qu'il en soit, ce lundi, lors du comité de liaison qui est organisé après chaque journée de Ligue 1 , les responsables de l'arbitrage ont reconnu que Clément Turpin s'était trompé.

Le joueur de Monaco devait être expulsé

S'il faudra encore attendre 24 heures pour avoir le débriefing officiel, le quotidien sportif confirme que du côté de la Fédération Française de Football, le directeur de l'arbitrage, Antony Gautier, a reconnu que l'arbitre de Monaco-PSG s'était trompé. Autrement dit, suite à son tacle sur la cheville de Lucas Chevalier, Lamine Camara aurait dû être expulsé, laissant ainsi son équipe à dix au bout de treize minutes de jeu. Un constat que tout le monde avait déjà fait, même si Clément Turpin n'est pas venu justifier sa décision devant les médias, alors qu'il en a désormais la possibilité.

Cela ne change évidemment rien au scénario de ce match, mais en se retrouvant à dix pendant presque toute la rencontre, l'AS Monaco aurait probablement eu du mal à s'imposer. Cependant, une question n'est pas réglée, à quoi sert la VAR ? Car devant la télévision, tout le monde était d'accord pour dire que le tacle était clairement brutal, Chevalier s'en sortant indemne par miracle.