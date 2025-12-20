ICONSPORT_275756_0004
Chevalier et le PSG, ça coince dans le vestiaire

PSG20 déc. , 12:20
parHadrien Rivayrand
Lucas Chevalier peine à trouver sa place au sein du vestiaire du club de la capitale. C'est un autre gardien de but qui a évoqué ce problème interne au PSG.
L’été dernier, le PSG a fait le choix fort de changer de gardien. Gianluigi Donnarumma a rejoint les rangs de Manchester City, tandis que les Parisiens ont misé sur Lucas Chevalier. Ce dernier restait sur des performances XXL avec les Dogues, ce qui n’a pas échappé à Luis Enrique. Mais rejoindre un club comme le PSG est difficile à digérer. Depuis son arrivée dans la capitale, Lucas Chevalier peine à faire son trou. Pire encore, il voit Matvey Safonov grappiller du terrain. Pour de nombreux observateurs, le Russe profite notamment d’une meilleure intégration au sein du groupe francilien, tandis que Lucas Chevalier a, lui, du mal à trouver ses repères dans l'effectif de Luis Enrique.

Chevalier a encore du retard ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet indiqué sur le sujet : « Il n'y avait plus de numéro 1  et de numéro 2 au PSG, mais cela va au-delà des performances. Il y a aussi une présence dans le groupe et un investissement dans le groupe. Safonov est très très très apprécié dans ce groupe. Il a un an de plus. C'est un joueur qui a la banane, c'est un joueur qui fait partie intégrante du groupe et ce n'est pas le cas de Lucas Chevalier ». Une affirmation qui fait évidemment encore plus douter sur la possibilité pour le gardien international français de s'installer rapidement dans une équipe qui vise tous les titres cette saison encore.

Bon point malgré tout pour Lucas Chevalier : la récente blessure à la main de l’ancien gardien de Krasnodar, absent entre trois et quatre semaines, pourrait lui être bénéfique. L’international français aura ainsi l’opportunité de briller et de dissiper les doutes à son sujet. Son avenir au Paris Saint-Germain est en jeu, le club comptant sur lui pour élever son niveau de performance. Pour le moment, il conserve la confiance de sa direction, mais tout pourrait changer si la situation ne s’améliore pas. D’autant plus que Matvey Safonov a montré qu’il pouvait être une véritable option lors des moments déterminants.
