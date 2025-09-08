psg taper sur deschamps plutot que sur la fifa al khelaifi attaque iconsport 264442 0088 398551

PSG : Cette compétition « stupide » que le Qatar n'ose pas attaquer

PSG08 sept. , 11:00
parAlexis Rose
Alors que le Paris Saint-Germain a plutôt bien réussi son début de saison, le club de la capitale française a perdu gros durant la trêve internationale avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. La faute à un calendrier trop chargé ?
Depuis que Luis Enrique a signé au PSG en 2023, le club de la capitale française a pratiquement joué tous les matchs possibles. Avec 122 rencontres en deux ans, entre la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Coupe du monde des clubs, Paris a joué sur tous les tableaux. Si les joueurs ont parfaitement répondu présents au cours des derniers mois, avec notamment le sacre européen en mai dernier, les éléments importants de Luis Enrique commencent à tirer la langue. Malgré une reprise tardive cet été, le coach espagnol a quand même utilisé des joueurs clés comme Ousmane Dembélé en ce début de saison, avec une certaine réussite sachant que Paris a gagné tous ses matchs.

Dembélé et Doué blessés, Paris attaque la FFF

Sauf qu’à force de tirer sur la corde, elle lâche, ce qui a été le cas durant cette trêve internationale. Puisque sous le maillot de l’équipe de France la semaine dernière, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés de manière plus ou moins grave. Alors que le potentiel Ballon d’Or 2025 sera absent six à huit semaines à cause d’une blessure à la cuisse droite, Doué en aura pour environ un mois. Mais si Paris n’a pas hésité à critiquer de manière publique la gestion de Didier Deschamps avec ses joueurs blessés, la direction du PSG n’a rien dit sur la Coupe du Monde des clubs de la FIFA que Paris a terminé en plein milieu de l’été alors que les joueurs des autres grands clubs étaient en vacances depuis des semaines…

La Coupe du monde des clubs, le début des problèmes du PSG ?

Un deux poids, deux mesures que David Gluzman ne comprend pas trop. « Moi ce qui me fait tiquer c’est que je n’ai jamais entendu NAK ou n’importe qui de chez QSI s’insurger contre la surcharge du calendrier ou la stupide CDM des clubs. Chacun défend son bifteck : QSI développe sa marque aux US et Deschamps pense équipe de France avant tout », a lancé le chroniqueur de l’After Foot, qui estime que tous les soucis des joueurs du PSG viennent du manque de repos estival dû à la CDM des clubs. Mais sachant que Paris a encaissé un gros chèque pour disputer cette nouvelle compétition aux USA en plein milieu de l’été, Nasser Al-Khelaïfi ne peut pas s’en prendre à la FIFA et préfère tomber sur la FFF, qui a sollicité Dembélé et Doué pour la fois de trop.
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0276
Equipe de France

Rabiot conspué au Parc des Princes

cdm 2026 programme et resultats des matchs de mardi iconsport 269307 0016 398547
Foot Europeen

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_269776_0269
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Fil Info

23:16
Rabiot conspué au Parc des Princes
22:55
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:50
CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande
22:50
Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?
22:16
Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record
22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
21:00
Rennes vire encore deux joueurs

Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading