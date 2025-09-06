Le PSG officialise les absences de Doué et Dembélé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain du match Ukraine-France, le Paris Saint-Germain a communiqué sur les blessures et les absences de Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

« Le point médical de ce samedi 6 septembre concerne Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Sorti sur blessure lors du match Ukraine - France vendredi, Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à environ six semaines. Également touché lors de cette rencontre, Désiré Doué souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines », précise le PSG dans un communiqué.