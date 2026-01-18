ICONSPORT_282550_0448

PSG : Ces six matchs qui vont faire très mal

PSG18 janv. , 10:30
parGuillaume Conte
Changement de programme au PSG, qui a de grandes chances de voir son programme de 2026 se réduire drastiquement. Luis Enrique va devoir prendre des décisions qui vont déplaire.
La première partie saison du PSG ne ressemble clairement pas à celle du précédent exercice, mais les dirigeants et les supporters espèrent que l’issue sera quasiment similaire. Eliminée de la Coupe de France, bien partie pour être dans le Top8 de la Ligue des Champions, la formation de Luis Enrique va se voir retirer six matchs à son programme (2 des barrages et 4 de Coupe de France). De quoi souffler et avoir même un mois de février beaucoup plus tranquille que prévu.

Le calendrier subitement allégé en février

Selon L’Equipe, Luis Enrique compte bien en profiter pour faire un nouveau travail foncier afin de revoir son équipe plus performante physiquement en fin de saison. L’été dernier, le PSG n’a quasiment pas pu se préparer, et cela s’est ressenti dans les nombreuses blessures au sein de l’effectif. Les joueurs internationaux ont fait part de leur grande fatigue à l’automne, et le système de jeu mis en place par l’entraineur espagnol demande beaucoup physiquement.
Mais ce calendrier allégé va aussi avoir une conséquence inattendue. Luis Enrique n’est pas du genre à changer son équipe type quand il l’a trouvée, et celle-ci est quasiment similaire à celle de la saison dernière. Avec parfois un match par semaine, le PSG va pouvoir utiliser ses cadres sans les fatiguer, et cela va être beaucoup moins drôle pour les remplaçants.
Les jeunes du club, très sollicités à l’automne, vont avoir beaucoup moins de temps de jeu au printemps. Ce sera aussi la même chose pour des remplaçants qui ont pu jouer régulièrement, comme Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery ou Kang-In Lee avant sa blessure. Seul le milieu français, en très grande formé et titularisé 23 fois de suite série en cours, est capable de faire bouger les lignes. Pour le reste, la deuxième partie de saison risque d’être beaucoup plus délicate pour certains joueurs qui misaient aussi sur la Coupe de France pour enchainer les minutes sous le maillot du PSG.

Champions League

20 janvier 2026 à 21:00
Sporting CP
21:00
Paris Saint Germain
Derniers commentaires

Dybala à l'OM, c'est donné !

Je préfère gouiri que dybala,; gouiri il connaît mieux la L1

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Que de polémiques inutiles

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Il a tout à fait raison !

OM : « J’ai toujours aimé Marseille », Ekitike a osé

non mais je me souviens de ta celebration hautaine qd tu jouais a Reims. un bon melon, meme si je le trouve bon

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Je pense que "vieuxcon" comme pseudo, aurait été plus adapté a tes pensées !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Toulouse
261875629236
8
Strasbourg
241773726215
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121733111838-20

