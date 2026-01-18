PSG : Ces six matchs qui vont faire très mal

Changement de programme au PSG, qui a de grandes chances de voir son programme de 2026 se réduire drastiquement. Luis Enrique va devoir prendre des décisions qui vont déplaire.

La première partie saison du PSG ne ressemble clairement pas à celle du précédent exercice, mais les dirigeants et les supporters espèrent que l’issue sera quasiment similaire. Eliminée de la Coupe de France, bien partie pour être dans le Top8 de la Ligue des Champions, la formation de Luis Enrique va se voir retirer six matchs à son programme (2 des barrages et 4 de Coupe de France). De quoi souffler et avoir même un mois de février beaucoup plus tranquille que prévu.

Le calendrier subitement allégé en février

Selon L’Equipe, Luis Enrique compte bien en profiter pour faire un nouveau travail foncier afin de revoir son équipe plus performante physiquement en fin de saison. L’été dernier, le PSG n’a quasiment pas pu se préparer, et cela s’est ressenti dans les nombreuses blessures au sein de l’effectif. Les joueurs internationaux ont fait part de leur grande fatigue à l’automne, et le système de jeu mis en place par l’entraineur espagnol demande beaucoup physiquement.

Mais ce calendrier allégé va aussi avoir une conséquence inattendue. Luis Enrique n’est pas du genre à changer son équipe type quand il l’a trouvée, et celle-ci est quasiment similaire à celle de la saison dernière. Avec parfois un match par semaine, le PSG va pouvoir utiliser ses cadres sans les fatiguer, et cela va être beaucoup moins drôle pour les remplaçants.

Les jeunes du club, très sollicités à l’automne, vont avoir beaucoup moins de temps de jeu au printemps. Ce sera aussi la même chose pour des remplaçants qui ont pu jouer régulièrement, comme Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery ou Kang-In Lee avant sa blessure. Seul le milieu français, en très grande formé et titularisé 23 fois de suite série en cours, est capable de faire bouger les lignes. Pour le reste, la deuxième partie de saison risque d’être beaucoup plus délicate pour certains joueurs qui misaient aussi sur la Coupe de France pour enchainer les minutes sous le maillot du PSG.