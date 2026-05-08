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PSG : Ce défenseur éclate en Espagne, Luis Enrique le veut

PSG08 mai , 12:20
parNathan Hanini
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Le Paris Saint-Germain a les yeux partout sur le mercato. La presse espagnole fait état de l’intérêt du club de la capitale pour le jeune Marc Pubill. Le défenseur de l’Atletico est suivi par Luis Enrique lui-même.
Débarqué d’Almeria à l’été 2025 pour 16 millions d’euros, Marc Pubill est l’une des révélations de la saison du côté de l’Atletico Madrid. Initialement arrière droit, l’Espagnol a été replacé dans l’axe de la défense par Diego Simeone lors de la deuxième partie de saison. Un pari gagnant pour le club de la capitale espagnole, mais également pour le jeune défenseur de 22 ans. Sa valeur a donc augmenté et certains clubs européens commencent à se renseigner sur le natif de Terrassa. Selon la presse espagnole, le Paris Saint-Germain aurait des vues sur l’ancien joueur de Levante. Le champion olympique en 2024 séduit Luis Enrique qui voit en lui un potentiel défenseur central au sein de son effectif. Le média Fichajes explique que l’intérêt du club de la capitale pour Marc Pubill est concret et que l’été s’annonce décisif pour lui.

Marc Pubill est suivi par le PSG

Une information confirmée par le média espagnol Don Balon. « Le Paris Saint-Germain a inscrit Marc Pubill parmi ses principales cibles pour renforcer sa défense, et Luis Enrique serait le principal instigateur de cette opération, » explique le quotidien hispanique. Un intérêt qui ne rassure pas l’Atletico Madrid qui aimerait conserver son joueur pour plusieurs années encore. Sous contrat jusqu’en 2030 avec les Colchoneros, Marc Pubill a cependant une clause libératoire à la portée du PSG.
« La clause libératoire du joueur, fixée à 80 millions d'euros, n'effraie pas le PSG, qui considère cette opération comme un investissement stratégique pour l'avenir de son effectif, » dévoile une nouvelle fois le média Don Balon. La presse française n’a cependant pas encore fait état d’un quelconque intérêt du champion d’Europe concernant le défenseur de l’Atletico. L’international espoirs espagnol est également proche de connaitre une première cape avec la Roja en vue de la Coupe du monde. Une sélection qui fera immédiatement augmenter sa valeur sur le marché.

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Si le PSG gagne sa deuxième étoile on pourra dire que le PSG est devenu un grand d europe !!! 2 étoiles ça serait fou !!! Comme chelsea juve porto benfica !!! ÉNORME !! Et le futur est radieux c est sur !!! C est sûrement pas la fin c est ça le plus fou !! .

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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