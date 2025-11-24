PSG : Campos révèle ses secrets pour un mercato réussi

Le PSG pourrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Mais les champions d'Europe ne prendront pas de risques pour leurs finances.

Luis Enrique adore son effectif au PSG et n'est pas un fan des grands changements. S'il est conscient que le club de la capitale doit déplorer des absences majeures, l'ancien du Barça n'est pas pressé. Cet hiver, il ne serait pas étonnant de voir le Paris Saint-Germain tenter un ou deux coups sur le marché des transferts. Un point sera bientôt fait du côté de la direction sportive concernant la marche à suivre. Bien souvent, les profils que vise le PSG sont onéreux et Paris ne veut plus faire de folies comme dans le passé. Ce n'est pas Luis Campos qui dira le contraire.

Le PSG joue la prudence

« Le marché des transferts ? Ce n’est pas parce qu’on va beaucoup au supermarché qu’on est un bon cuisiner. Le PSG reste toujours à l’affût des grandes opportunités sur la marché, mais on ne prendra pas de risques pour l’économie du PSG ». Ces dernières heures lors d'un échange à l’occasion des 50 ans du centre de formation du PSG, le conseiller sportif du club francilien a en effet indiqué concernant le prochain mercato parisien :

Luis Campos a également précisé que le but était au final de ne plus avoir à dépenser beaucoup sur le marché mais bien plutôt de compter sur la qualité du centre de formation du Paris Saint-Germain : « L’objectif à long terme ? On espère ne plus devoir payer de grosses sommes sur le marché des transferts et avoir une équipe avec davantage de joueurs issus de notre centre de formation, de la région parisienne ». Cette saison, Luis Enrique fait particulièrement confiance aux jeunes. Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye ou encore Senny Mayulu ont vu leur temps de jeu exploser, pour leur plus grand bonheur.