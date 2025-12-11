PSG : Bus caillassé à Bilbao, de nouvelles informations

Il y a eu plusieurs actes de malveillances à l'égard du bus du PSG dans la nuit de mercredi à jeudi. La police a rapidement trouvé les coupables.

Le PSG a vécu un séjour mouvementé à Bilbao, et pas uniquement au cours d’un match où il a été bousculé par la formation basque. Outre le 0-0, les trajets ont été compliqués. A l’aller, de fortes rafales de vent ont obligé le pilote de l’avion à effectuer une manoeuvre compliquée pour se poser, ce qui a forcément fait peur à la délégation parisienne. Au retour, ce ne sont pas les éléments qui ont posé problème, mais bien des supporters de l’Athletic, ou du moins des personnes locales malveillantes.

Deux attaques distinctes contre le PSG

Il y a en effet eu plusieurs incidents pendant la nuit de mercredi à jeudi. Au retour des joueurs du PSG à l’hôtel, des objets ont été lancés contre les vitres du bus. Des forces de sécurité sont sorties pour accompagner les joueurs de Luis Enrique, et un membre de la force de protection a été légèrement blessé par le jet d’une bouteille. Le mineur qui a commis cet acte a été immédiatement interpellé.

Ensuite, vers 1h30 du matin, quand les joueurs débutaient leur nuit à l’hôtel Melia où ils avaient tout de même réservé 95 chambres, c’est le bus du PSG qui a été attaqué. Des cailloux ont été jetés sur les vites du bus qui était garé par un groupe de jeunes, révèle El Correo , le principal journal de Bilbao. Des policiers en civil étaient présents sur les lieux et ont interpellé deux jeunes, après avoir constaté les dégâts sur le bus du club de la capitale.

Résultat, le PSG a du emprunter un autre car pour aller à l’aéroport ce jeudi matin. Le club francilien se réserve le droit de porter plainte pour ces évènements. La police espagnole a rapidement écarté la piste de motivations radicales ou politiques, se concentrant sur quelques bandes de jeunes qui trainent dans ce quartier de Bilbao et voulaient vraisemblablement se payer le moyen de transport du PSG.