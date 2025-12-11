A quelle heure et sur quelle chaine voir OL-Go Ahead Eagles ?

L'OL retrouve le chemin de l'Europe ce jeudi soir, avec la réception de la formation néerlandaise des Go Ahead Eagles.

L’OL , qui a fait un grand pas vers la qualification directe grâce à sa spectaculaire victoire contre le Maccabi Tel-Aviv lors de la précédente journée, a l’occasion d’enfoncer le clou ce jeudi face aux Go Ahead Eagles. L’équipe de la ville de Deventer est 27e au classement, et Lyon devra donc afficher sa supériorité avec sérieux.

Cette rencontre sera diffusée ce jeudi 11 décembre à 21h sur Canal+. Le groupe Vivendi a décidé de placer ce match sur sa chaine premium, ouverte à tous les abonnés. La chaine cryptée mettra David Berger aux commentaires, accompagné de la légende locale Sidney Govou. En bord de terrain, c’est Margot Dumont qui aura la parole pour les infos.

Pour cette rencontre, disputée en semaine, face à un adversaire peu prestigieux, le Groupama Stadium devrait être loin de faire le plein. Un peu plus de 30.000 spectateurs sont espérés pour venir soutenir les troupes de Paulo Fonseca. A noter que plus de 1600 supporters néerlandais sont attendus pour ce match. Les Lyonnais devront donc mettre de l’ambiance pour couvrir le bruit des fans des Go Ahead Eagles.