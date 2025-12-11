Mohamed Salah persiste, Liverpool le vire

Mis à l’écart après son coup de gueule du week-end dernier, Mohamed Salah risque de ne jamais réintégrer le groupe. L’ailier de Liverpool refuse de présenter ses excuses et incite ses dirigeants à prolonger sa sanction, voire à le pousser vers la sortie.

Je ne pense pas être le problème, réagissait l’Egyptien auprès de TV2 Sport. La manière dont je vois les choses, c'est que vous balancez Mo sous le bus parce qu'il serait devenu un problème dans l'équipe. J'avais une bonne relation avec le manager. Et soudain, on n'a plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi. » Mohamed Salah a craqué. Mécontent de sa rétrogradation dans la hiérarchie d’Arne Slot, l’ailier de Liverpool s’est lâché en zone mixte après le match nul à Leeds (3-3) samedi. «, réagissait l’Egyptien auprès de TV2 Sport.

Directement visé, le coach des Reds s’est entretenu avec ses supérieurs et a acté la mise à l’écart de Mohamed Salah pour le choc de Ligue des Champions contre l’Inter Milan (victoire 0-1) mercredi. « Je suis généralement calme et poli, mais cela ne veut pas dire que je suis faible, prévenait le Néerlandais avant ce rendez-vous européen. Quand un joueur dit des choses comme ça, il faut que nous réagissions en tant que club. » Quant à l’avenir du Pharaon à Liverpool, « je n'en ai aucune idée. »

Le technicien attendait probablement des excuses. Mais selon les informations de TEAMtalk, ces paroles ne sont jamais venues. Mohamed Salah estime qu’il n’a pas à revenir sur ses propos. Dans ces conditions, Liverpool envisage de prolonger sa mise à l’écart. L’ancien joueur de Chelsea risque de ne pas disputer le match face à Brighton samedi et pourrait ne plus porter le maillot des Reds. Même s’il n’existe aucun contact avec l’Arabie Saoudite, son départ est clairement envisagé, y compris du côté de ses dirigeants prêts à le laisser rejoindre sa sélection pour la CAN plus tôt que prévu.