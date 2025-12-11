ICONSPORT_276320_0002
Allianz Riviera

Nice - Braga : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

OGC Nice11 déc. , 17:40
parQuentin Mallet
0
Nice :
Dupé - Tiago Gouveia, Oppong, Bard, Abdi - Louchet, Abdul Samed, Ndombélé - Nguene, Kevin Carlos, Jansson
Braga :
Hornicek - Víctor Gómez, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo - Grillitsch, Carvalho, Gorby - Ricardo Horta, El Ouazzani, Pau Víctor
0
Encadrement de la masse salariale pour l’OL (officiel)

ouais fin y a pas interdiction de recrutement, cest juste qu'il y aura validation du transfert si la masse salariale n'est pas trop affecté, type endrick si sa se fait par example on le savait qu'il y aurait un encadrement pour eviter ce qui s'est passé avec textor

Young Boys Berne - Lille : Les compos (18h45)

Pénalty non évident... surtout lorsque le suisse se laisse tomber dans la surface. Le carton rouge est tout simplement honteux !

Encadrement de la masse salariale pour l’OL (officiel)

Quand on vous dit... que la DNCG est un tueur de club !... Laburne et Nasser sont tellement vexés de voir l'OL en haut du tableau de Ligue1 qu'ils en arrivent à tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de l'OL. La DNCG... c'est de la merde !

PSG : Bus caillassé à Bilbao, de nouvelles informations

Encore un coup des marseillais ça

Merci aux arbitres, l’OM se sent enfin respecté

surtout que les HJ sont confirmés et que rien ne peut dire le contraire. donc merci aux arbitres non. juste ils ont pour une fois correctement leur taf. meme si c est l IA je suppose

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

