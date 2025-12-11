Merci aux arbitres, l’OM se sent enfin respecté

Pénalty non évident... surtout lorsque le suisse se laisse tomber dans la surface. Le carton rouge est tout simplement honteux !
Quand on vous dit... que la DNCG est un tueur de club !... Laburne et Nasser sont tellement vexés de voir l'OL en haut du tableau de Ligue1 qu'ils en arrivent à tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de l'OL. La DNCG... c'est de la merde !
Encore un coup des marseillais ça
surtout que les HJ sont confirmés et que rien ne peut dire le contraire. donc merci aux arbitres non. juste ils ont pour une fois correctement leur taf. meme si c est l IA je suppose
Match non retransmis en France sauf sur les sites de streaming ou applications de foot en direct et sur les chaînes de sports Suisse.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
Loading
on fera probablement jamais plus fin comme frontière entre hors jeu/pas hors jeu. on est passé sous le cm sur ce coup là. les supporters marseillais donc condamnés à ne plus jamais contester le principe des hors jeux arbitrés par VAR.