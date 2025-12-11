Merci aux arbitres, l’OM se sent enfin respecté

Malmené en fin de match contre l’Union Saint-Gilloise (3-2) mardi en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a profité de la précision de la VAR. Un soulagement pour les Marseillais plutôt habitués à se plaindre de l’arbitrage.

La VAR a subitement gagné des milliers de partisans. Depuis mardi soir, l’Olympique de Marseille et ses supporters ne peuvent qu’encenser l’assistance vidéo à l’arbitrage. Cet outil tant critiqué leur a permis de fêter une précieuse victoire contre l’Union Saint-Gilloise. Deux buts belges ont été annulés dans un gros temps faible pour les Marseillais en fin de match, dont le premier uniquement détectable grâce au hors-jeu semi-automatique.

A l’œil nu, et même en visionnant les ralentis, il est bien difficile de déterminer si Emerson couvre ou non son adversaire Kevin Mac Allister. Dans le vestiaire marseillais, la question ne se pose plus. Les coéquipiers de Pierre-Emile Hojbjerg savourent après tant de frustration avec les arbitres ces derniers mois. « On a beaucoup souffert à la fin, ça nous a un peu fait mal, a reconnu le milieu olympien. Mais dans ces moments où tu souffres, quand tu passes ce cap et que tu prends les points, ça te donne beaucoup d’énergie, ça te donne beaucoup d’espoir. »

Hojbjerg reconnaissant

« A l’ancienne, il faut aussi savoir gagner les matchs un peu moches, où tu souffres un peu. On a pu le faire à la fin. Et avec la technologie d’aujourd’hui, ça nous a aidés aussi. On est là avec neuf points, on est vraiment entrés dans la compétition et on peut faire de bonnes choses maintenant. Il y a des moments dans la saison où je crois qu'on a été un peu malchanceux. Peut-être qu’aujourd’hui on est un peu chanceux. Tu prends ça, tu ramènes et c'est hyper important. Il faut l’accepter. Il faut aussi savoir dire merci. Voilà, trois points », a conclu Pierre-Emile Hojbjerg.