Pep Guardiola révèle son obsession pour le PSG

Malgré la victoire dans l’enceinte du Real Madrid (2-1) mercredi, Pep Guardiola a lancé un avertissement à ses joueurs. Le manager de Manchester City estime que son équipe devra nettement augmenter son niveau de jeu au moment d’affronter des adversaires comme le Paris Saint-Germain.

Le Real a été bien meilleur que nous en première période avec Rodrygo et Vinicius qui nous ont fait très mal et qui ont été incroyables, a commenté le manager mancunien. On était trop ouverts et on ne se repliait pas bien. On ne contrôlait pas le match. Mais notre but contre le cours du jeu a permis d’équilibrer les débats. » Beaucoup d’entraîneurs se contenteraient volontiers d’une victoire à Santiago Bernabéu. Mais ce n’est pas le cas de Pep Guardiola. Manchester City venait de battre le Real Madrid dans un choc de Ligue des Champions mercredi lorsque l’Espagnol a mis le doigt sur les failles de son équipe. «, a commenté le manager mancunien.

Il est vrai que les Citizens n’ont pas maîtrisé l’intégralité de la partie. On peut tout de même parler d’une victoire méritée pour Manchester City. Sans les parades du gardien Thibaut Courtois, le score aurait sans doute été plus large. Pep Guardiola peut donc se réjouir de la prestation de ses hommes. « Bien sûr que je suis heureux, a-t-il nuancé. Je ne minimise pas du tout le fait de gagner ici. Au contraire, c'est tellement compliqué de gagner contre le Real et encore plus au Bernabéu. Avec cette atmosphère si particulière qui fait que ça peut basculer très vite. »

Le PSG en référence