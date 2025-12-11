guardiola deprime man city redoute une nouvelle crise guardiola 17 396627

Pep Guardiola révèle son obsession pour le PSG

PSG11 déc. , 18:20
parEric Bethsy
Malgré la victoire dans l’enceinte du Real Madrid (2-1) mercredi, Pep Guardiola a lancé un avertissement à ses joueurs. Le manager de Manchester City estime que son équipe devra nettement augmenter son niveau de jeu au moment d’affronter des adversaires comme le Paris Saint-Germain.
Beaucoup d’entraîneurs se contenteraient volontiers d’une victoire à Santiago Bernabéu. Mais ce n’est pas le cas de Pep Guardiola. Manchester City venait de battre le Real Madrid dans un choc de Ligue des Champions mercredi lorsque l’Espagnol a mis le doigt sur les failles de son équipe. « Le Real a été bien meilleur que nous en première période avec Rodrygo et Vinicius qui nous ont fait très mal et qui ont été incroyables, a commenté le manager mancunien. On était trop ouverts et on ne se repliait pas bien. On ne contrôlait pas le match. Mais notre but contre le cours du jeu a permis d’équilibrer les débats. »
Il est vrai que les Citizens n’ont pas maîtrisé l’intégralité de la partie. On peut tout de même parler d’une victoire méritée pour Manchester City. Sans les parades du gardien Thibaut Courtois, le score aurait sans doute été plus large. Pep Guardiola peut donc se réjouir de la prestation de ses hommes. « Bien sûr que je suis heureux, a-t-il nuancé. Je ne minimise pas du tout le fait de gagner ici. Au contraire, c'est tellement compliqué de gagner contre le Real et encore plus au Bernabéu. Avec cette atmosphère si particulière qui fait que ça peut basculer très vite. »

Le PSG en référence

« Je suis content pour les joueurs et fier de leur investissement et débauche d'énergie, a ajouté l’ancien coach du FC Barcelone, tout de même conscient que d’autres adversaires tels que le Paris Saint-Germain poseront davantage de problèmes. Mais pour avoir joué beaucoup de demi-finales et finales de Ligue des Champions, je sais qu'on doit s'améliorer et que ce niveau ne sera pas suffisant si on rencontre des équipes comme le PSG et si on veut atteindre au moins le dernier carré. » Une analyse flatteuse pour les Parisiens, beaucoup moins pour les Merengue.
Derniers commentaires

Encadrement de la masse salariale pour l’OL (officiel)

ouais fin y a pas interdiction de recrutement, cest juste qu'il y aura validation du transfert si la masse salariale n'est pas trop affecté, type endrick si sa se fait par example on le savait qu'il y aurait un encadrement pour eviter ce qui s'est passé avec textor

Young Boys Berne - Lille : Les compos (18h45)

Pénalty non évident... surtout lorsque le suisse se laisse tomber dans la surface. Le carton rouge est tout simplement honteux !

Encadrement de la masse salariale pour l’OL (officiel)

Quand on vous dit... que la DNCG est un tueur de club !... Laburne et Nasser sont tellement vexés de voir l'OL en haut du tableau de Ligue1 qu'ils en arrivent à tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de l'OL. La DNCG... c'est de la merde !

PSG : Bus caillassé à Bilbao, de nouvelles informations

Encore un coup des marseillais ça

Merci aux arbitres, l’OM se sent enfin respecté

surtout que les HJ sont confirmés et que rien ne peut dire le contraire. donc merci aux arbitres non. juste ils ont pour une fois correctement leur taf. meme si c est l IA je suppose

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

