Berne-LOSC, un match un peu flou sur Canal+

C'est suffisamment rare pour être souligné, un match d'un club français en Coupe d'Europe ne sera pas disponible à la télévision. Il s'agit de l'affiche entre Berne et Lille.

C’était un problème connu dès le tirage au sort, mais personne n’a pu trouver la solution. En raison d’un sponsor maillot faisant la pub d’investissements très risqués et interdits en France depuis pratiquement 10 ans, l’autorité de régulation de la télévision interdit la diffusion des matchs des Young Boys de Berne . La rencontre prévue ce jeudi contre Lille ne sera donc pas visible en France, du moins par des moyens légaux. Canal+ n’a pas voulu tenter le Diable et diffuser le match, s’exposant à d’énormes soucis et à une amende copieuse. Sans compter le dangereux précédent puisqu’ensuite Berne doit jouer contre l’OL en janvier prochain.

La technologie pas encore au point pour le direct

Pour essayer de satisfaire les téléspectateurs et abonnés qui auraient aimé suivre le match de Lille, Canal+ va toutefois mettre quelques moyens supplémentaires en place. En seconde partie de soirée, un résumé du match sera diffusé à partir de 23h00 dans son émission Soir d’Europe. Pour cela, les techniciens vont travailler les images et flouter les mentions du sponsor du club suisse, pour ne pas en faire la publicité. C’est la seule solution qui a été trouvée par les autorités et Canal+ pour contourner ce problème.

Canal+ a tenté de flouter le sponsor en direct sur le match, mais cette technologie n’est pas encore assez avancée pour être efficace. Et la chaine cryptée n’avait pas envie de payer l’amende d’au moins 100.000 euros en cas de manquement.