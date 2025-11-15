PSG : Bouaddi fait monter les enchères

Impressionnant avec le LOSC, le jeune milieu Ayyoub Bouaddi attire les regards de nombreux clubs comme le Paris Saint-Germain. Lille a bien conscience de sa popularité sur le marché. Ce qui explique le tarif élevé fixé pour son transfert.

Le Paris Saint-Germain ne cache pas sa stratégie. Par l’intermédiaire de son conseiller sportif Luis Campos, le club de la capitale assume sa volonté de recruter les meilleurs talents français. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que le champion d’Europe, après avoir recruté le deuxième gardien des Bleus Lucas Chevalier cet été, s’intéresse au défenseur central Dayot Upamecano dont le contrat au Bayern Munich expire en juin prochain.

Trop cher pour la Juve

On sait également que la direction francilienne a un regard attentif sur l’évolution d’Ayyoub Bouaddi. Il faut dire que le milieu du LOSC s’est déjà solidement installé dans le onze de Bruno Genesio à seulement 18 ans. Impressionné, son coéquipier Thomas Meunier le compare à Thiago Motta et prévoit un départ dans les mois à venir. « A cette allure-là, il ne fera pas de vieux os à Lille », confiait récemment le Belge, sans doute au courant de l’actualité du jeune prodige. Car outre le Paris Saint-Germain, beaucoup d’autres formations européennes suivent les performances d’Ayyoub Bouaddi.

En Italie par exemple, la Juventus Turin fait partie de ses courtisans. Mais les Bianconeri ont été refroidis par le prix réclamé pour son transfert, à savoir 30 à 40 millions d’euros, prévient le Corriere dello Sport. Manifestement, le montant n’a pas l’air d’effrayer les autres admirateurs du Bleuet. Le Real Madrid, le Bayern Munich, Arsenal ou encore Manchester United seraient également à l’affût sur ce dossier. Les Red Devils, dont les cibles prioritaires ne seront disponibles que l’été prochain, pourraient même passer à l’action dès cet hiver, envisage TEAMtalk. Les Parisiens devront donc surveiller une éventuelle attaque mancunienne.