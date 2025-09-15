bradley barcola ICONSPORT_270752_0004

PSG : Barcola reçoit une promotion en or

PSG15 sept. , 16:30
parCorentin Facy
Confronté aux blessures de Doué, Dembélé et maintenant Kvaratskhelia, le PSG peut heureusement s’appuyer sur un Bradley Barcola en très grande forme et qui s’impose comme le patron de l’attaque parisienne.
Remplaçant dans les grandes affiches lors de la seconde partie de saison dernière et notamment en finale de Ligue des Champions, Bradley Barcola est le grand bonhomme de ce début d’exercice 2025-2026 au PSG. Déjà auteur de trois buts et d’une passe décisive en Ligue 1, l’ancien attaquant de l’OL porte le Paris Saint-Germain. Et il faut espérer que cela dure car avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué auxquelles il faut ajouter depuis dimanche celle de Khvicha Kvaratskhelia, l’international français est sans conteste le patron de l’attaque parisienne.
Une sacrée promotion pour un joueur remplaçant il y a encore quelques semaines comme le souligne Le Parisien dans son édition du jour. « Relégué dans la hiérarchie des attaquants au cours de la deuxième partie de saison dernière après l’émergence de Doué et la signature de Kvaratskhelia, Barcola a une opportunité rêvée de prendre les rênes de la maison PSG et de prouver qu’il est bien plus qu’un coup de cœur de l’été » souligne le quotidien régional dans son édition du jour.

Barcola nouveau leader d'attaque du PSG

Luis Enrique refuse de son côté de mettre plus de pression sur Bradley Barcola et assure que l’attaquant français de 23 ans a toujours eu la même importance à ses yeux. « Bradley aura le même rôle que d’habitude. C’est un joueur très important, il est international avec la France. Il a la qualité, il est rapide. C’est un joueur différent. On est très contents d’avoir Bradley. Il a joué à un très haut niveau la saison passée. C’est un moment spécial pour lui et pour nous » a souligné l’entraîneur espagnol après le succès face à Lens acquis grâce à un doublé de Bradley Barcola.
Atout offensif numéro un de Paris au vu des nombreuses blessures, l’ailier né à Lyon sera attendu au tournant face à l’Atalanta mercredi en Ligue des Champions puis sur la pelouse de Marseille dimanche en Ligue 1.
Derniers commentaires

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Tant qu'à vouloir faire l'intellectuel, 'le PSG tremble " c'est une métonymie pas une métaphore. Ou à la rigueur pour faire simple pour toi, une personnification. Le fuyard là, rires.

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

Campos pointe surtout du doigt l'étroitesse de sa relation avec ses coachs. Ce qui est une très bonne chose.

Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

bravo a mr umtiti, il aura touché le graal

PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

"Je n’ai pas revu les images, mais sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net." Le ressentit d'un joueur de foot pro, normal que ça échappe à un sportif de canapé. Comme toujours avec toi, tu transformes une déclaration avec malhonnêteté.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Évidement qu'il s'agit de métaphores bien entendu. Mais au vu des derniers résultats le PSG a bien souvent tenu son rang devant l'OM qui a déjoué devant le talent et le sérieux de nos joueurs. Le colosse là, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

