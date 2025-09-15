PSG : Barcola reçoit une promotion en or

Confronté aux blessures de Doué, Dembélé et maintenant Kvaratskhelia, le PSG peut heureusement s’appuyer sur un Bradley Barcola en très grande forme et qui s’impose comme le patron de l’attaque parisienne.

Remplaçant dans les grandes affiches lors de la seconde partie de saison dernière et notamment en finale de Ligue des Champions, Bradley Barcola est le grand bonhomme de ce début d’exercice 2025-2026 au PSG. Déjà auteur de trois buts et d’une passe décisive en Ligue 1, l’ancien attaquant de l’OL porte le Paris Saint-Germain. Et il faut espérer que cela dure car avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué auxquelles il faut ajouter depuis dimanche celle de Khvicha Kvaratskhelia, l’international français est sans conteste le patron de l’attaque parisienne.

Une sacrée promotion pour un joueur remplaçant il y a encore quelques semaines comme le souligne Le Parisien dans son édition du jour. « Relégué dans la hiérarchie des attaquants au cours de la deuxième partie de saison dernière après l’émergence de Doué et la signature de Kvaratskhelia, Barcola a une opportunité rêvée de prendre les rênes de la maison PSG et de prouver qu’il est bien plus qu’un coup de cœur de l’été » souligne le quotidien régional dans son édition du jour.

Barcola nouveau leader d'attaque du PSG

« Bradley aura le même rôle que d'habitude. C'est un joueur très important, il est international avec la France. Il a la qualité, il est rapide. C'est un joueur différent. On est très contents d'avoir Bradley. Il a joué à un très haut niveau la saison passée. C'est un moment spécial pour lui et pour nous » a souligné l'entraîneur espagnol après le succès face à Lens acquis grâce à un doublé de Bradley Barcola. Luis Enrique refuse de son côté de mettre plus de pression sur Bradley Barcola et assure que l'attaquant français de 23 ans a toujours eu la même importance à ses yeux.

Atout offensif numéro un de Paris au vu des nombreuses blessures, l’ailier né à Lyon sera attendu au tournant face à l’Atalanta mercredi en Ligue des Champions puis sur la pelouse de Marseille dimanche en Ligue 1.