Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola hors de forme, son clan confirme

PSG17 mai , 18:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG peut rêver d'une nouvelle victoire finale en Ligue des champions. Bradley Barcola veut se faire justice pour démarrer la finale face à Arsenal même s'il n'est pas au top physiquement.
Le Paris Saint-Germain souhaite conclure sa saison avec un nouveau sacre en Ligue des champions. Les places sont chères au sein de l’équipe dirigée par Luis Enrique. Le technicien espagnol demande énormément à ses joueurs et la concurrence est particulièrement féroce en attaque.
Quatre joueurs se disputent actuellement trois postes : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Ces dernières semaines, Bradley Barcola semble toutefois marquer le pas. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est devenu la quatrième option offensive de Luis Enrique et doit souvent se contenter d’entrées en jeu lors des grands rendez-vous européens. Alors que la finale de Ligue des champions face à Arsenal approche à grands pas, l’international français refuse néanmoins de baisser les bras, même si son entourage reste conscient de sa dynamique actuelle.

Barcola conscient de sa situation 

Selon les informations de L'Équipe, sa récente blessure contractée lors du match retour des huitièmes de finale de C1 face à Chelsea a fortement perturbé sa progression. Le quotidien s’appuie notamment sur les confidences de proches du joueur, qui indiquent que le Parisien « n’est pas à 100 % ». Cela s'est d’ailleurs ressenti lors de ses entrées en jeu en Ligue des champions face au Bayern Munich, aussi bien à l’aller qu’au retour. Son entourage évoque également une certaine appréhension à l’approche de la Coupe du monde avec l'équipe de France, Barcola ne souhaitant pas aggraver sa blessure à la cheville.

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L’ancien Lyonnais reste conscient de son niveau de performance affiché ces dernières semaines, mais il n’a pas perdu espoir de relancer la machine. Ce dimanche soir en Ligue 1, tout laisse penser qu’il disposera d’un temps de jeu important lors du derby face au Paris FC. Une belle opportunité pour reprendre confiance et envoyer un message fort à Luis Enrique, qui devra faire des choix importants pour tenter de remporter la Ligue des champions contre Arsenal à Budapest.
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Encadrer le groupe ? Pour leur donner des conseils d'hygiène de vie ? Il vient de se battre avec un co-équipier de Santos. Qu'est-ce qu'il va apporter au groupe qui va jouer ?

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Il aurait dû assurer à 1 an de la coupe du monde en restant une dernière année à Lille.

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T'as pas de potes toi .... T'as que ce site pour espérer t'en faire..... t'es mal tombé charlot

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Ah ahahahah… Purée t’es drôle…. Ahahahahahahah….! Flaque de diarrhée…🤡🏳️🏴‍☠️🏁🚩🏳️‍🌈🏴

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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