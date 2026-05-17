PSG : Barcola hors de forme, son clan confirme

Le PSG peut rêver d'une nouvelle victoire finale en Ligue des champions. Bradley Barcola veut se faire justice pour démarrer la finale face à Arsenal même s'il n'est pas au top physiquement.

Le Paris Saint-Germain souhaite conclure sa saison avec un nouveau sacre en Ligue des champions. Les places sont chères au sein de l’équipe dirigée par Luis Enrique. Le technicien espagnol demande énormément à ses joueurs et la concurrence est particulièrement féroce en attaque.

Quatre joueurs se disputent actuellement trois postes : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Ces dernières semaines, Bradley Barcola semble toutefois marquer le pas. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est devenu la quatrième option offensive de Luis Enrique et doit souvent se contenter d’entrées en jeu lors des grands rendez-vous européens. Alors que la finale de Ligue des champions face à Arsenal approche à grands pas, l’international français refuse néanmoins de baisser les bras, même si son entourage reste conscient de sa dynamique actuelle.

Barcola conscient de sa situation

Selon les informations de L'Équipe, sa récente blessure contractée lors du match retour des huitièmes de finale de C1 face à Chelsea a fortement perturbé sa progression. Le quotidien s’appuie notamment sur les confidences de proches du joueur, qui indiquent que le Parisien « n’est pas à 100 % ». Cela s'est d’ailleurs ressenti lors de ses entrées en jeu en Ligue des champions face au Bayern Munich, aussi bien à l’aller qu’au retour. Son entourage évoque également une certaine appréhension à l’approche de la Coupe du monde avec l'équipe de France, Barcola ne souhaitant pas aggraver sa blessure à la cheville.