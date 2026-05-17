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FC Séville - Real Madrid : Les compositions (19h sur beIN Sports 4)

Liga17 mai , 17:44
parHadrien Rivayrand
0
La composition du FC Séville : Odysseas, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Sow, Vargas, Oso, Akor, Maupay.
La composition du Real Madrid : Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Bellingham, Thiago, Brahim, Mbappé, Vini Jr.
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OL : Les joueurs portent Matthieu Louis-Jean en triomphe

Bien joué 👍

Injustice en plein match, Neymar pète les plombs

Encadrer le groupe ? Pour leur donner des conseils d'hygiène de vie ? Il vient de se battre avec un co-équipier de Santos. Qu'est-ce qu'il va apporter au groupe qui va jouer ?

Lucas Chevalier rate le Mondial pour un seul match

Il aurait dû assurer à 1 an de la coupe du monde en restant une dernière année à Lille.

Payer pour éviter deux fiascos, la solution radicale de l'OM

T'as pas de potes toi .... T'as que ce site pour espérer t'en faire..... t'es mal tombé charlot

Quatre terribles nouvelles pour l'avenir de l'OL

Ah ahahahah… Purée t’es drôle…. Ahahahahahahah….! Flaque de diarrhée…🤡🏳️🏴‍☠️🏁🚩🏳️‍🌈🏴

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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