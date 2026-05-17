Injustice en plein match, Neymar pète les plombs

Neymar a été pris dans une séquence absolument insolite au Brésil ces dernières heures. Il a été remplacé alors qu’il n’était pas censé sortir du terrain…

Les heures à venir sont décisives pour Neymar, et le Brésilien le sait bien. Carlo Ancelotti doit prochainement annoncer la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain rêve plus que tout de participer à la compétition malgré son état physique fragile et il sait qu’il doit se montrer.

Ce dimanche, il avait une belle occasion de le faire avec le FC Santos face à Coritiba. Mais le joueur auriverde a vécu un véritable cauchemar : son équipe s’est inclinée 3-0 à domicile, et Neymar a été au cœur d’une séquence totalement irréelle…

Neymar Jr fou de rage avec Santos

En fin de rencontre, le Brésilien recevait en effet des soins au bord de la pelouse et l’arbitre a cru que Robinho Jr effectuait son remplacement. Un changement officiel a donc été enregistré, empêchant Neymar de pouvoir revenir sur le terrain. De quoi rendre furieux l’ancien du FC Barcelone, qui n’a pas hésité à manifester son incompréhension auprès du corps arbitral, affirmant qu’il n’aurait pas dû sortir. Il a notamment protesté devant les caméras, brandissant un document censé prouver sa version des faits.

Fou de rage, Neymar a donc dû assister à la fin du match depuis le banc et n’a pas pu aider ses coéquipiers à revenir au score. Le Brésilien va désormais devoir se remettre de cet épisode et attendre la liste officielle du Brésil pour la Coupe du monde 2026. Il se murmure de plus en plus qu’il pourrait faire partie du groupe, peut-être davantage dans un rôle d’encadrement que comme titulaire indiscutable. À moins qu’il ne parvienne à convaincre qu’il peut encore être un joueur décisif au plus haut niveau. On le saura très prochainement.