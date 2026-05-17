Neymar privé de Mondial par Carlo Ancelotti
Neymar sous le maillot de Santo

Injustice en plein match, Neymar pète les plombs

Foot Mondial17 mai , 19:00
parHadrien Rivayrand
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Neymar a été pris dans une séquence absolument insolite au Brésil ces dernières heures. Il a été remplacé alors qu’il n’était pas censé sortir du terrain…
Les heures à venir sont décisives pour Neymar, et le Brésilien le sait bien. Carlo Ancelotti doit prochainement annoncer la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain rêve plus que tout de participer à la compétition malgré son état physique fragile et il sait qu’il doit se montrer.
Ce dimanche, il avait une belle occasion de le faire avec le FC Santos face à Coritiba. Mais le joueur auriverde a vécu un véritable cauchemar : son équipe s’est inclinée 3-0 à domicile, et Neymar a été au cœur d’une séquence totalement irréelle…

Neymar Jr fou de rage avec Santos

En fin de rencontre, le Brésilien recevait en effet des soins au bord de la pelouse et l’arbitre a cru que Robinho Jr effectuait son remplacement. Un changement officiel a donc été enregistré, empêchant Neymar de pouvoir revenir sur le terrain. De quoi rendre furieux l’ancien du FC Barcelone, qui n’a pas hésité à manifester son incompréhension auprès du corps arbitral, affirmant qu’il n’aurait pas dû sortir. Il a notamment protesté devant les caméras, brandissant un document censé prouver sa version des faits.

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Fou de rage, Neymar a donc dû assister à la fin du match depuis le banc et n’a pas pu aider ses coéquipiers à revenir au score. Le Brésilien va désormais devoir se remettre de cet épisode et attendre la liste officielle du Brésil pour la Coupe du monde 2026. Il se murmure de plus en plus qu’il pourrait faire partie du groupe, peut-être davantage dans un rôle d’encadrement que comme titulaire indiscutable. À moins qu’il ne parvienne à convaincre qu’il peut encore être un joueur décisif au plus haut niveau. On le saura très prochainement.
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OL : Les joueurs portent Matthieu Louis-Jean en triomphe

Bien joué 👍

Injustice en plein match, Neymar pète les plombs

Encadrer le groupe ? Pour leur donner des conseils d'hygiène de vie ? Il vient de se battre avec un co-équipier de Santos. Qu'est-ce qu'il va apporter au groupe qui va jouer ?

Lucas Chevalier rate le Mondial pour un seul match

Il aurait dû assurer à 1 an de la coupe du monde en restant une dernière année à Lille.

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T'as pas de potes toi .... T'as que ce site pour espérer t'en faire..... t'es mal tombé charlot

Quatre terribles nouvelles pour l'avenir de l'OL

Ah ahahahah… Purée t’es drôle…. Ahahahahahahah….! Flaque de diarrhée…🤡🏳️🏴‍☠️🏁🚩🏳️‍🌈🏴

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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