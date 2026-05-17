OM-Rennes : Rongier veut encore plus énerver les supporters

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille dispute un match d’une importance capitale face au Stade Rennais. Les Bretons ont eux aussi de grandes ambitions et comptent bien réaliser un gros coup au Stade Vélodrome.

L’Olympique de Marseille joue très gros ce dimanche soir face au Stade Rennais. Les hommes d’Habib Beye espèrent valider leur qualification pour la prochaine Ligue Europa. En face, Rennes nourrit également de fortes ambitions et peut même rêver d’une place en Ligue des champions en cas de succès sur la pelouse marseillaise. Ancien joueur de l ’OM , Valentin Rongier vivra forcément des émotions particulières dans les prochaines heures.

Le milieu de terrain ne veut absolument pas passer à côté de ce rendez-vous important pour l’histoire récente du club breton. Et s’il peut faire mal aux Phocéens, il ne s’en privera pas malgré son passé sur la Canebière.

Rongier a hâte d'y être

Lors d’un entretien accordé à Ouest-France, le natif de Mâcon a en effet affiché clairement ses intentions :

« C’est le dernier match de la saison, on sait qu’il est très important à tous les niveaux. Mais il ne faut surtout pas que l’on surjoue, il faut que l’on reste nous-mêmes. Je pense que ça ne sert à rien d’en faire des caisses. La pression, elle est sur eux, parce que nous, on est devant.

(...) L’atmosphère, je la connais parfaitement, mais le Vélodrome peut tourner dans les deux sens en très peu de temps. Ce sera à nous d’essayer de maintenir ce climat annoncé où les supporters ne veulent pas trop soutenir l’OM pour le dernier match, de ce que j’ai cru comprendre. On y va vraiment sans calculer tout ça. On va là-bas pour faire un gros match, tout simplement, et pour prendre énormément de plaisir. »

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Le message est clair côté rennais. Le club breton sait que l’OM traverse une période délicate et que le Stade Vélodrome pourrait rapidement devenir tendu si les choses tournent mal pour les hommes d’Habib Beye. Les Marseillais sont donc prévenus et devront gérer autant l’aspect mental que sportif. Une rencontre électrique et spectaculaire s’annonce dans quelques heures sur la pelouse du Vélodrome.