PSG : Barcola donne son accord, Liverpool est KO

PSG15 oct. , 17:00
parCorentin Facy
0
Très intéressé par Bradley Barcola l’été dernier, Liverpool est revenu aux renseignements ces dernières semaines pour l’ailier du PSG. Mais un transfert de l’international français chez les Reds n’est pas envisageable.
Très actif lors du précédent mercato, Liverpool n’a pas hésité à faire voler les millions d’euros en recrutant Hugo Ekitike, Florian Wirtz ou encore Alexander Isak. En pleine folie des grandeurs, le champion d’Angleterre en titre a aussi pensé à Bradley Barcola. L’attaquant du PSG a été la cible de nombreux cadors européens l’été dernier : Liverpool donc, mais également le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. Des intérêts toujours présents dans l’optique de l’été 2026 mais en ce qui concerne Bradley Barcola, l’avenir devrait s’écrire au Paris Saint-Germain.
Comme indiqué par ailleurs, l’ailier formé à l’Olympique Lyonnais devrait prochainement prolonger son bail dans la capitale française. Une très mauvaise nouvelle pour Liverpool, dont l’intention était bel et bien de revenir à la charge avec une grosse offre à soumettre au PSG et au joueur d’ici quelques mois selon le site spécialisé TeamTalk. Le média nous apprend que Bradley Barcola était la priorité de Liverpool pour amener de la concurrence à Cody Gakpo et préparer la succession de Mohamed Salah sur les ailes de l’attaque des Reds.

Liverpool abandonne la piste Barcola

Le profil du joueur avait été validé par Arne Slot et l’état-major du club de la Mersey était prêt à investir une grosse somme pour le faire venir, sans doute supérieure à 100 millions d’euros. Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable au PSG lorsque Luis Enrique dispose de son effectif au complet, Bradley Barcola est heureux à Paris et souhaite y poursuivre sa progression. La forte augmentation salariale qui l’attend a également contribué à acter son choix assez vite. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui n’a jamais ouvert la porte à un départ de son ailier cet été malgré les nombreuses convoitises et même si Barcola n’était plus installé dans le onze de départ de Luis Enrique. 
B. Barcola

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs9
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs6
Buts4
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

canal plus ne croit pas plus en l'om que dans le psg,sauf pour les audiences, calcul economique simple... rien a voir avec un choix du coeur ,surtout de la part de l'ancien proprio du psg.

Rennes : Pinault capitule, la rénovation du Roazhon Park annulée

à condition que la ville veuille bien le vendre...

Rennes : Pinault capitule, la rénovation du Roazhon Park annulée

Qu'il rachète le stade alors

OL-PSG : Le prix des places fait scandale

Le foot populaire qu'ils disaient dn province face aux prix pratiqués au Parc....pour finalement s'aligner avec hypocrisie

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

Rien de nouveau C+ a toujours été pro OM. Cela dit c'est un peu étonnant sachant que l'adversité est assez faible contrairement à Paris qui ira défier Leverkusen.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

