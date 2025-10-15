PSG : Barcola donne son accord, Liverpool est KO

Très intéressé par Bradley Barcola l’été dernier, Liverpool est revenu aux renseignements ces dernières semaines pour l’ailier du PSG. Mais un transfert de l’international français chez les Reds n’est pas envisageable.

Très actif lors du précédent mercato, Liverpool n’a pas hésité à faire voler les millions d’euros en recrutant Hugo Ekitike, Florian Wirtz ou encore Alexander Isak. En pleine folie des grandeurs, le champion d’Angleterre en titre a aussi pensé à Bradley Barcola. L’attaquant du PSG a été la cible de nombreux cadors européens l’été dernier : Liverpool donc, mais également le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. Des intérêts toujours présents dans l’optique de l’été 2026 mais en ce qui concerne Bradley Barcola, l’avenir devrait s’écrire au Paris Saint-Germain

Comme indiqué par ailleurs, l’ailier formé à l’Olympique Lyonnais devrait prochainement prolonger son bail dans la capitale française. Une très mauvaise nouvelle pour Liverpool, dont l’intention était bel et bien de revenir à la charge avec une grosse offre à soumettre au PSG et au joueur d’ici quelques mois selon le site spécialisé TeamTalk. Le média nous apprend que Bradley Barcola était la priorité de Liverpool pour amener de la concurrence à Cody Gakpo et préparer la succession de Mohamed Salah sur les ailes de l’attaque des Reds.

Liverpool abandonne la piste Barcola

Le profil du joueur avait été validé par Arne Slot et l’état-major du club de la Mersey était prêt à investir une grosse somme pour le faire venir, sans doute supérieure à 100 millions d’euros. Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable au PSG lorsque Luis Enrique dispose de son effectif au complet, Bradley Barcola est heureux à Paris et souhaite y poursuivre sa progression. La forte augmentation salariale qui l’attend a également contribué à acter son choix assez vite. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui n’a jamais ouvert la porte à un départ de son ailier cet été malgré les nombreuses convoitises et même si Barcola n’était plus installé dans le onze de départ de Luis Enrique.