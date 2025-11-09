PSG : Barcola a une mission, éteindre l'OL

Le PSG doit s'imposer à Lyon pour reprendre les commandes de la Ligue 1. Et pour cela, les champions d'Europe comptent sur Bradley Barcola, en panne d'efficacité, mais qui peut se réveiller face à son ancien club.

Barcola en mission contre l'OL

Pour celui qui a été attaquant du Paris Saint-Germain entre 2004 et 2009, Bradley Barcola tient une formidable occasion de ramener tout le monde à la réalité, à savoir qu'à 23 ans, il est capable de dynamiter bien des défenses grâce à une vitesse et un sens du mouvement que personne ne peut lui contester. « C’est une opportunité pour lui de montrer qu’il peut être un vrai leader offensif, pas seulement un joker de luxe. C’est aussi une manière de franchir un cap mental, se dire “ok, l’équipe a besoin de moi, je dois répondre présent”. Et je pense qu’il en est capable, parce qu’il a la tête bien faite et qu’il a déjà montré dans des matchs importants qu’il pouvait assumer. C’est justement dans ce genre de période que tu gagnes le respect du vestiaire et que tu changes de statut », prévient Fabrice Pancrate, qui ne serait donc pas étonné de voir Barcola faire du mal à l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir.