PSG : Barcola a une mission, éteindre l'OL

Le PSG doit s'imposer à Lyon pour reprendre les commandes de la Ligue 1. Et pour cela, les champions d'Europe comptent sur Bradley Barcola, en panne d'efficacité, mais qui peut se réveiller face à son ancien club.
C'est une certitude, aussi regrettable que cela soit, Bradley Barcola sera hué ce dimanche soir au moment de l'annonce du onze de départ du Paris Saint-Germain, mais également pendant tout le match. Même si l'on n'ira probablement pas jusqu'aux chants injurieux proférés juste après son transfert au PSG, lors de son premier retour au Groupama Stadium. Parti de Lyon pour permettre à John Textor de faire rentrer du cash dans les caisses de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola ne doit rien regretter, car il a évidemment tout gagné sous le maillot du Paris SG
. Mais, depuis quelques semaines, l'attaquant international français est critiqué pour son absence d'efficacité. Et avant de débarquer à Lyon, c'est encore le cas. Mais, dans Le Figaro
, Fabrice Pancrate, ancien joueur du PSG, pense que c'est clairement le bon moment pour faire fermer des bouches.
Barcola en mission contre l'OL
Pour celui qui a été attaquant du Paris Saint-Germain entre 2004 et 2009, Bradley Barcola tient une formidable occasion de ramener tout le monde à la réalité, à savoir qu'à 23 ans, il est capable de dynamiter bien des défenses grâce à une vitesse et un sens du mouvement que personne ne peut lui contester. « C’est une opportunité pour lui de montrer qu’il peut être un vrai leader offensif, pas seulement un joker de luxe. C’est aussi une manière de franchir un cap mental, se dire “ok, l’équipe a besoin de moi, je dois répondre présent”. Et je pense qu’il en est capable, parce qu’il a la tête bien faite et qu’il a déjà montré dans des matchs importants qu’il pouvait assumer. C’est justement dans ce genre de période que tu gagnes le respect du vestiaire et que tu changes de statut », prévient Fabrice Pancrate, qui ne serait donc pas étonné de voir Barcola faire du mal à l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir.
Souvent critiqué par son attitude sur le terrain, où il ne semble pas toujours aussi motivé à bloc qu'un Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola traîne aussi le fameux surnom de Bambi que Daniel Riolo lui a collé
, et qui ressort dès que l'ancien lyonnais a un petit coup de mou. Mais pour Fabrice Pancrate, tout cela est une grossière erreur. « C’est vrai qu’on a parfois ce sentiment de “nonchalance”, mais je le vois plutôt comme une question de style. Il a cette manière fluide de jouer, un peu détachée, mais ça ne veut pas dire qu’il ne se donne pas
», explique l'ancien attaquant parisien, qui n'a clairement aucun doute concernant les qualités du jeune joueur que Paris était allé chercher pour 45 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais en 2023 et qui est devenu le joueur le plus utilisé par Luis Enrique (91 matchs en 15 mois).