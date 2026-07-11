OM : Todibo arrive, Genesio donne son accord

OM : Todibo arrive, Genesio donne son accord

OM11 juil. , 10:00
parEric Bethsy
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Réticent à l’idée d’évoluer en Championship la saison prochaine, Jean-Clair Todibo souhaite quitter West Ham cet été. Le défenseur central ne serait pas contre un retour en Ligue 1 où l’intérêt marseillais ne le laisse pas insensible.
Le mercato estival de l’Olympique de Marseille ne se résumera pas qu’à des départs. A peine nommé, le directeur sportif Grégory Lorenzi a dû s’activer pour conclure des ventes. Mais le successeur de Medhi Benatia doit aussi envisager le recrutement. Il faudra notamment renforcer la charnière centrale diminuée suite à la fin du prêt de Benjamin Pavard, tandis que l’Argentin Leonardo Balerdi est annoncé vers la sortie. Pour compenser ces pertes, le club phocéen travaille déjà sur des pistes, ce qui explique l’apparition de Jean-Clair Todibo (26 ans) dans son actualité.
La direction olympienne se verrait bien obtenir le prêt du Français la saison prochaine. Et selon les informations de The Athletic, l’intérêt marseillais ne laisse pas le défenseur central de West Ham insensible. Sans parler de l’attractivité de l’Olympique de Marseille, on apprend que le joueur formé à Toulouse n’est pas emballé par la perspective d’évoluer en Championship avec les Hammers. Le Guyanais préfère s’imaginer dans la cité phocéenne où le nouvel entraîneur Bruno Genesio, qui se souvient probablement de ses passages convaincants au Téfécé et à l’OGC Nice, a validé sa possible signature.

L'OM n'a pas les moyens

Personne ne devrait donc s’opposer à cette opération. Seulement voilà, les problèmes financiers des Marseillais risquent de représenter un obstacle majeur. West Ham réclame un transfert définitif de son défenseur central sous contrat jusqu’en 2029, alors que l’Olympique de Marseille n’a pas les moyens de formuler une offre pour un élément valorisé à 22 millions d’euros sur le site de Transfermarkt. Si West Ham ne revoit pas ses exigences, les dirigeants marseillais n’ont que très peu de chances de conclure ce dossier.
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Bon vu l'inflation des clubs de merde à vouloir nous tondre. Barcola. 2 C1. A français. Grosse marge de progression. Joueur confirmé ! Je veux rien savoir en dessus de 130 à 140M€ et fermez vos gueules ceux qui la ramène je vous entend pas sur les autres dossiers ou les clubs veulent nous tondre.

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J'en veux pas ! Je préfère 100x Balogun pour je suis sur le même prix ! 😉

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Ça insulte vraiment pour pas grand chose. Un peu fragile peut-être.

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"Le quotidien A Bola, souvent bien informé sur l’actualité des joueurs portugais, affirmait notamment que Gonçalo Ramos considérerait son aventure parisienne comme terminée et qu’il serait désormais ouvert à un départ cet été. Fabrizio Romano confirme les informations parues au Portugal en annonçant que Gonçalo Ramos souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival."

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J'imagine qu'il a déjà un contrat sur sa tête avec Rabiot. Ce que je crains c'est le coup de pression que va prendre Digne. Il est assez fort pour bloquer des gars un peu physiques de PL mais les petits agiles faut voir. Il a pas vraiment été mis en danger contre Brahim vu que le Maroc a complètement déjoué.

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