OM : Todibo arrive, Genesio donne son accord

Réticent à l’idée d’évoluer en Championship la saison prochaine, Jean-Clair Todibo souhaite quitter West Ham cet été. Le défenseur central ne serait pas contre un retour en Ligue 1 où l’intérêt marseillais ne le laisse pas insensible.

La direction olympienne se verrait bien obtenir le prêt du Français la saison prochaine. Et selon les informations de The Athletic , l’intérêt marseillais ne laisse pas le défenseur central de West Ham insensible. Sans parler de l’attractivité de l’Olympique de Marseille, on apprend que le joueur formé à Toulouse n’est pas emballé par la perspective d’évoluer en Championship avec les Hammers. Le Guyanais préfère s’imaginer dans la cité phocéenne où le nouvel entraîneur Bruno Genesio, qui se souvient probablement de ses passages convaincants au Téfécé et à l’OGC Nice, a validé sa possible signature.

L'OM n'a pas les moyens

Personne ne devrait donc s’opposer à cette opération. Seulement voilà, les problèmes financiers des Marseillais risquent de représenter un obstacle majeur. West Ham réclame un transfert définitif de son défenseur central sous contrat jusqu’en 2029, alors que l’Olympique de Marseille n’a pas les moyens de formuler une offre pour un élément valorisé à 22 millions d’euros sur le site de Transfermarkt. Si West Ham ne revoit pas ses exigences, les dirigeants marseillais n’ont que très peu de chances de conclure ce dossier.