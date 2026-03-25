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Nasser Al-Khelaïfi

L1 : Nasser Al-Khelaïfi visé pour prise illégale d'intérêts

PSG25 mars , 21:50
parMehdi Lunay
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A l'heure d'une grave crise des droits TV en Ligue 1, la gestion des derniers appels d'offres pose question. L'association Anticor juge Nasser Al-Khelaïfi en partie responsable de la situation et elle s'est tournée vers la justice.
Les clubs de Ligue 1 sont sans le sou ou presque en ce moment. La plupart d'entre eux touchent une somme ridicule avec le contrat actuel de droits TV. Ligue1+ n'est pas suffisamment populaire pour dégager des fonds solides et beIN Sports ne verse que 78,5 millions d'euros. Les difficultés ont démarré lors des précédents appels d'offres, notamment celui de 2024. En plein été, la LFP avait fait confiance au duo DAZN-BeIN Sports pour 478,5 millions d'euros. Un accord qui n'avait pas plu à certains clubs et qui pourrait aboutir sur un procès. En effet, Anticor s'en prend directement à Nasser Al-Khelaïfi.

La triple casquette de Nasser Al-Khelaïfi gêne

C'est ce qu'affirme L'Equipe ce mercredi soir. Selon le quotidien sportif, l'association anticorruption a fait un signalement au parquet de Paris le 3 mars dernier. Elle dénonce une prise illégale d'intérêts de la part du président du PSG dans cet appel d'offres. Anticor se base notamment sur la réunion de juillet 2024 avec la mythique altercation entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Ce jour-là, le boss du club parisien menace de retirer l'offre de beIN si le ticket DAZN-beIN n'est pas choisi par la LFP. Il aura gain de cause dans une ambiance très tendue.
Anticor dénonce la triple casquette de Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier : président du PSG, président de beIN Media Group et membre du Conseil d'administration de la LFP. De cette manière, il a pu « tenter d'influer sur la décision du conseil d'administration de la Ligue en faveur de la société qu'il préside (beIN) », estime l'association. L'entourage du président parisien a immédiatement réagi auprès de L'Equipe et a condamné cette plainte.

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« Ce sont les clubs, les représentants de la ligue et même des personnalités politiques qui ont fait pression sur beIN pour qu'elle finance la diffusion de ce match, pas l'inverse [...] Pourquoi M. Al-Khelaifi aurait-il fait pression sur qui que ce soit pour favoriser beIN, alors qu'il n'y avait aucun autre diffuseur et que c'étaient la ligue et les clubs qui cherchaient désespérément un diffuseur pour acheter le dernier match ? », a indiqué le clan Al-Khelaïfi. Il précise que Yousef Al-Obaidly est le décisionnaire principal chez beIN Media Group. Reste à savoir si la justice française ouvrira une enquête désormais.
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Voici un article paru dans Ouest France, publié le 25/02/2025 à 10h09 : "LOSC Le très discret propriétaire du LOSC fait d'énormes révélations sur les droits TV et Nasser Al-Khelaïfi Représenté, au quotidien, par le président Olivier Létang, Maarten Petermann, le discret propriétaire du LOSC, a pris la parole dans les colonnes de L'Equipe comme rarement. En effet, le dirigeant, que l'on n'entend et ne voit quasiment jamais, est revenu sur l'affaire des droits TV en soutenant Nasser Al-Khelaïfi. Mais Petermann a tenu à raconter une longue partie de l'histoire des négociations pour les matchs de Ligue 1... Selon lui, les tensions palpables dans cette réunion du 14 juillet sont nées une semaine avant, lorsque LFP Media a présenté les deux options à sa disposition pour les droits TV : l'offre de DAZN pour 275 millions d'euros par an, sur cinq ans, et pour 8 matchs, ou bien la création de la chaine 100% Ligue 1. Face au montant dérisoire proposé par le diffuseur de la L1, les dirigeants des clubs de Ligue 1 ont réussi à négocier quelques millions d'euros supplémentaires (310 millions). Mais il restait toujours la question du neuvième match, invendu. D'après Petermann, DAZN n'avait pas les moyens et Amazon a proposé 65 millions d'euros, quand la L1 espérait 100 millions. Tout le monde se serait alors tourné vers Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de BeIN Sports. Une réunion à Londres s'est alors déroulée entre Longoria, NAK, Rivère, Petermann et Labrune. "Nasser aurait préféré qu’Amazon vienne et fasse une meilleure offre" "Le rôle joué par Nasser à ce moment-là est un peu confus aujourd’hui dans les médias. Mais ce sont les clubs qui ont poussé beIN à faire une offre après avoir compris le 5 juillet que DAZN n’avait pas le budget pour ce dernier match. Nasser a délégué la négociation à Yousef (Al-Obaidly, PDG de beIN Sports France). (…) La saison débutait un mois plus tard et la DNCG avait besoin de garanties. Yousef, d’abord très réticent, a dit qu’il ne pouvait pas offrir 100 M€. Nous avons finalement convenu que beIN proposerait 75 M€ et qu’il y aurait potentiellement un autre contrat de sponsoring lié au Qatar" explique le propriétaire du LOSC. L'homme d'affaire précise que Nasser Al-Khelaïfi s'est tenu à l'écart de cette réunion, dans une pièce à part, lors des négociations entre Al-Obaidly et les dirigeants de Ligue 1. "Sur le plan opérationnel, la Ligue a négocié, du début à la fin, avec Yousef. Je pense que Nasser aurait préféré qu’Amazon vienne et fasse une meilleure offre". Après cette réunion discrète à Londres, tous les dirigeants ont été conviés à cette fameuse visio du 14 juillet, et les énormes clashs entre NAK et Oughourlian/Textor. Pour Petermann, les tensions peuvent être expliquées car beaucoup de dirigeants n'étaient pas au courant des discussions à Londres. "Le 14 juillet, tout le monde n’avait pas le même niveau d’information. On a présenté aux présidents un résultat final qu’ils n’aimaient pas, deux options pas si intéressantes, avec de mauvaises implications financières pour eux. Et comme dans tous les cas où l’argent à partager diminue, les gens s’énervent. Mais quand vous avez toutes les infos, vous comprenez l’agacement de Nasser. Être attaqué juste parce que les gens ne savent pas ce que vous avez fait pour essayer d’aider, ça peut faire monter les émotions". De quoi calmer le jeu ?"

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Tout à fait d'accord avec toi... Je rajouterai que le fait qu’Endrick s'arrête de jouer pour réclamer une faute de zakaria aurait dû mettre la puce à l'oreille de Letexier et même de la Var...

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C'est pour te rappeler que l'OM lui aussi demandait des reports de matchs (acceptés par la LFP), ce que tu reproches au PSG.

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ils ne savent plus quoi inventer pour salir le PSG. Next

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combien a eu le strasbourgeois pour avoir mit out fofana pdt 5 mois? le monegasque c'est il retrouvé a ramper sur le terrain apres cette faute cataclysmique qui a meme detruit une planete avec l'impact?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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