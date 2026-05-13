Le PSG n'a pas assez de places pour ses abonnés
La finale PSG-Arsenal va faire des malheureux

PSG-Arsenal : Pas de vague 3, Paris n'a plus de ticket pour la finale

PSG13 mai , 13:20
parClaude Dautel
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A un peu plus de deux semaines de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le PSG a dû annuler la mort dans l'âme une troisième session de vente de billets à ses supporters.
Avec seulement 17.200 tickets pour le PSG, et autant pour Arsenal, sur les 67.000 places de la Puskas Arena, il était évident que l'UEFA allait faire des malheureux dans les deux clubs à l'occasion de la prochaine finale de la Ligue des champions. Parce que pour le Paris Saint-Germain, il est impossible de servir la totalité de ses abonnés, lesquels sont deux fois plus nombreux que l'allocation de places. Comme l'an dernier, les dirigeants parisiens ont donc décidé de d'abord servir les plus anciens abonnés, puis d'ajouter un critère lié à la venue réelle au Parc des Princes et enfin de laisser ensuite les places aux autres abonnés. Tout cela sous forme de trois vagues dont la première était lancée en début de semaine. Mais, ce mercredi, les champions d'Europe ont prévenu que la troisième vague était annulée.

Le PSG n'a pas eu le choix 

Les raisons de cette décision sont limpides, les deux premières vagues ont été suffisantes pour tout vendre. Les abonnés du Paris Saint-Germain ont reçu ce mercredi un e-mail leur confirmant cette très mauvaise nouvelle. Cependant, ne pouvant emmener la totalité de ses abonnés en Hongrie le 30 mai prochain pour la finale contre Arsenal, le PSG a déjà un plan B. Il a donc prévu de diffuser ce match au Parc des Princes sur des écrans géants. Cela avait déjà été le cas l'an dernier pour PSG-Inter. Là encore, les abonnés seront prioritaires, car la demande est d'ores et déjà colossale, le Paris Saint-Germain ayant même créé une liste d'attente à cette occasion. La vente de ces places pourrait même être ouverte au grand public s'il reste des tickets, mais là encore il se pourrait bien que cela ne puisse pas être le cas.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
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233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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