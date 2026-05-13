PSG-Arsenal : Pas de vague 3, Paris n'a plus de ticket pour la finale

A un peu plus de deux semaines de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le PSG a dû annuler la mort dans l'âme une troisième session de vente de billets à ses supporters.

Avec seulement 17.200 tickets pour le PSG, et autant pour Arsenal, sur les 67.000 places de la Puskas Arena, il était évident que l'UEFA allait faire des malheureux dans les deux clubs à l'occasion de la prochaine finale de la Ligue des champions. Parce que pour le Paris Saint-Germain, il est impossible de servir la totalité de ses abonnés, lesquels sont deux fois plus nombreux que l'allocation de places. Comme l'an dernier, les dirigeants parisiens ont donc décidé de d'abord servir les plus anciens abonnés, puis d'ajouter un critère lié à la venue réelle au Parc des Princes et enfin de laisser ensuite les places aux autres abonnés. Tout cela sous forme de trois vagues dont la première était lancée en début de semaine. Mais, ce mercredi, les champions d'Europe ont prévenu que la troisième vague était annulée.

Le PSG n'a pas eu le choix

Les raisons de cette décision sont limpides, les deux premières vagues ont été suffisantes pour tout vendre. Les abonnés du Paris Saint-Germain ont reçu ce mercredi un e-mail leur confirmant cette très mauvaise nouvelle. Cependant, ne pouvant emmener la totalité de ses abonnés en Hongrie le 30 mai prochain pour la finale contre Arsenal, le PSG a déjà un plan B. Il a donc prévu de diffuser ce match au Parc des Princes sur des écrans géants. Cela avait déjà été le cas l'an dernier pour PSG-Inter. Là encore, les abonnés seront prioritaires, car la demande est d'ores et déjà colossale, le Paris Saint-Germain ayant même créé une liste d'attente à cette occasion. La vente de ces places pourrait même être ouverte au grand public s'il reste des tickets, mais là encore il se pourrait bien que cela ne puisse pas être le cas.