PSG-Arsenal : Fan zone annulée, tous au Parc des Princes !

Le maire de Paris avait annoncé la création d'une fan zone afin de diffuser la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal le 30 mai prochain. Mais, ce lundi, Emmanuel Grégoire a finalement confirmé que son projet tombait à l'eau.

Supporter du Paris Saint-Germain, ce qui n'était pas le cas d'Anne Hidalgo, le nouveau maire de la capitale avait évoqué l'organisation d'une fan zone dans l'euphorie de la qualification après le match à Munich. Cependant, Emmanuel Grégoire avait vite été rattrapé par la réalité. A savoir les dégâts causés à Paris par des voyous après la rencontre face au Bayern, et le coup de règle sur les doigts mis par le préfet de police et le ministère de l'Intérieur, lesquels jugeaient l'idée pas du tout réaliste compte tenu de l'énorme dispositif de sécurité qu'il aurait fallu déployer le 30 mai prochain pour accueillir ceux qui ne pourront pas aller à Budapest voir la finale contre Arsenal. Alors, le maire de Paris a finalement décidé de tout annuler, conscient qu'il lui était difficile d'aller contre les directives de ceux qui devront tout de même assurer la sécurité en ville après ce choc.

Un programme dingue à Paris le 30 mai

Car en plus de la finale PSG-Arsenal, d'autres événements très populaires auront lieu à Paris et en proche banlieue le même jour, dans un télescopage assez fou. « J’ai entendu évidemment les réserves de la préfecture de police, je sais que ce sont celles aussi du ministre de l’Intérieur. La raison m’oblige à les entendre. Parce que dans ce week-end-là, il y a une concentration d’événements quasi unique dans l’histoire à un tel moment. On a 80 000 personnes au stade de France (Aya Nakamura), 40 000 personnes à La Défense Arena (Damso), 16 000 à Bercy (Bouss), probablement évidemment le Parc des Princes qui sera ouvert. Et nous avons aussi un match du Stade Français contre Bayonne (Top14) à Jean-Bouin », a fait remarquer le maire de Paris ce lundi en conférence de presse.

Exit donc la fan zone à Paris. Le maire de Paris compte désormais sur le Paris Saint-Germain pour, comme l'an dernier, offrir la possibilité à ses supporters de venir assister au Parc des Princes à la diffusion de la finale PSG-Arsenal sur des écrans géants. Selon les dernières informations qui émanent du PSG, les places pour cette diffusion devraient être mises en vente très rapidement, le club se focalisant pour l'instant sur l'organisation du déplacement à Budapest. Mais il se pourrait que d'ici la fin de la semaine, les places pour cette diffusion parisienne de la finale soient déjà proposées d'abord aux abonnés qui n'ont pas eu de tickets pour PSG-Arsenal puis pour le grand public. S'il en reste.