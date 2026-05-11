Le maire de Paris cède aux autorités
Les supporters du PSG privés de fan zone

PSG-Arsenal : Fan zone annulée, tous au Parc des Princes !

PSG11 mai , 16:30
parClaude Dautel
0
Le maire de Paris avait annoncé la création d'une fan zone afin de diffuser la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal le 30 mai prochain. Mais, ce lundi, Emmanuel Grégoire a finalement confirmé que son projet tombait à l'eau.
Supporter du Paris Saint-Germain, ce qui n'était pas le cas d'Anne Hidalgo, le nouveau maire de la capitale avait évoqué l'organisation d'une fan zone dans l'euphorie de la qualification après le match à Munich. Cependant, Emmanuel Grégoire avait vite été rattrapé par la réalité. A savoir les dégâts causés à Paris par des voyous après la rencontre face au Bayern, et le coup de règle sur les doigts mis par le préfet de police et le ministère de l'Intérieur, lesquels jugeaient l'idée pas du tout réaliste compte tenu de l'énorme dispositif de sécurité qu'il aurait fallu déployer le 30 mai prochain pour accueillir ceux qui ne pourront pas aller à Budapest voir la finale contre Arsenal. Alors, le maire de Paris a finalement décidé de tout annuler, conscient qu'il lui était difficile d'aller contre les directives de ceux qui devront tout de même assurer la sécurité en ville après ce choc.

Un programme dingue à Paris le 30 mai

Car en plus de la finale PSG-Arsenal, d'autres événements très populaires auront lieu à Paris et en proche banlieue le même jour, dans un télescopage assez fou. « J’ai entendu évidemment les réserves de la préfecture de police, je sais que ce sont celles aussi du ministre de l’Intérieur. La raison m’oblige à les entendre. Parce que dans ce week-end-là, il y a une concentration d’événements quasi unique dans l’histoire à un tel moment. On a 80 000 personnes au stade de France (Aya Nakamura), 40 000 personnes à La Défense Arena (Damso), 16 000 à Bercy (Bouss), probablement évidemment le Parc des Princes qui sera ouvert. Et nous avons aussi un match du Stade Français contre Bayonne (Top14) à Jean-Bouin », a fait remarquer le maire de Paris ce lundi en conférence de presse.
Exit donc la fan zone à Paris. Le maire de Paris compte désormais sur le Paris Saint-Germain pour, comme l'an dernier, offrir la possibilité à ses supporters de venir assister au Parc des Princes à la diffusion de la finale PSG-Arsenal sur des écrans géants. Selon les dernières informations qui émanent du PSG, les places pour cette diffusion devraient être mises en vente très rapidement, le club se focalisant pour l'instant sur l'organisation du déplacement à Budapest. Mais il se pourrait que d'ici la fin de la semaine, les places pour cette diffusion parisienne de la finale soient déjà proposées d'abord aux abonnés qui n'ont pas eu de tickets pour PSG-Arsenal puis pour le grand public. S'il en reste.
Articles Recommandés
Le Special One annoncé de retour à Madrid
Liga

Mourinho fixe deux conditions pour revenir au Real Madrid

L'arbitre de la finale de la Ligue des champions est bien connu
PSG

PSG-Arsenal : Ecarté par la FIFA, l'UEFA désigne cet arbitre allemand !

ICONSPORT_365613_0488
OL

OL : La célébration de Paulo Fonseca passe mal

L'OM pense à Ilan Kebbal (Paris FC)
OM

OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

Fil Info

11 mai , 18:30
Mourinho fixe deux conditions pour revenir au Real Madrid
11 mai , 18:00
PSG-Arsenal : Ecarté par la FIFA, l'UEFA désigne cet arbitre allemand !
11 mai , 17:30
OL : La célébration de Paulo Fonseca passe mal
11 mai , 17:00
OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato
11 mai , 16:00
L'ASSE a vraiment cru monter en Ligue 1, une folle séquence
11 mai , 15:30
OM : L'Inter accepte de baisser le prix de Pavard
11 mai , 15:00
Arsenal : 44 visionnages de la VAR, West Ham exige des explications
11 mai , 14:30
L'OM le recrute libre, il fait ses valises pour 10 ME
11 mai , 14:00
L’ASSE claque 25 millions pour finir 3e, il a honte

Derniers commentaires

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

3 fois finaliste quand meme !! Le jour où lyon aura 3 finale dans le pif toi et moi on sera sûrement crevé je pense au train ou vont les choses pour vous , cette année aurait pu être la bonne pour vous eh beh non le tonneau des danaides votre club jamais vous allez la faire cette putain de finale espèce de cloche

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

En faisant le keke bien planqué derrière ton téléphone et en t autopersuadant que t es une terreure ca marche mieux pour te faire respecter?

OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

Tkt moi je préfère le PARC a 60 000 plutôt d un stade de 80 000 a poissy

OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

????

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

En attendant depuis 30ans c est pas pour votre palmarès que vous etes connus en Europe. Et chaque fois que vous y foutez les pieds c est pour amuser la galerie. Un peu de sérieux stp

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading