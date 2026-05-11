L'arbitre de la finale de la Ligue des champions est bien connu
Daniel Siebert arbitrera la finale PSG-Arsenal

PSG-Arsenal : Ecarté par la FIFA, l'UEFA désigne cet arbitre allemand !

PSG11 mai , 18:00
parClaude Dautel
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L'UEFA a désigné ce lundi Daniel Siebert pour arbitrer la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest. Un choix qui étonne car l'arbitre allemand sort d'une grosse polémique en demi-finale lors du match Arsenal-Atlético de Madrid.
Daniel Siebert n'est pas réellement un arbitre qui porte malheur au Paris Saint-Germain, puisque l'officiel allemand a un bilan de trois victoires et un nul lorsqu'il a dirigé une rencontre impliquant le club de la capitale en Ligue des champions. Mais, ce dernier sort tout de même d'une polémique XXL lors de la récente victoire d'Arsenal contre l'Atlético de Madrid 1 à 0, un score qui a suffi à la qualification des Gunners pour la finale de la C1 contre le PSG. A l'occasion de ce choc, Daniel Siebert a refusé un penalty aux Colchoneros, ce qui avait fait scandale en Espagne. « Il y a un penalty évident sur Griezmann. Parfois, les décisions des arbitres peuvent nous être favorables, parfois non. Là, nous avons été malchanceux », avait expliqué Diego Simeone, pendant que les supporters madrilènes étaient fous de rage.

La FIFA ne l'a pas retenu pour le Mondial 2026

L'annonce ce lundi de la désignation de Daniel Siebert pour arbitrer PSG-Arsenal fait déjà le bonheur de la presse anglaise, qui y voit là un signe du destin pour les Gunners. Mais de son côté, l'agence Associated Press fait remarquer que l'arbitre allemand n'a pas été retenu par la FIFA pour la prochaine Coupe du Monde, ce qui est tout de même assez étonnant. D'autant plus que Daniel Siebert a non seulement arbitré Arsenal lors des demi-finales, mais également lors des quarts de finale contre le Sporting. Pour les médias anglais, l'Allemand est déjà considéré comme un véritable porte-bonheur pour les Gunners, même si le Paris Saint-Germain n'a pas à se plaindre de ses statistiques. L'an dernier, c'est l'arbitre roumain Istvan Kovacs qui avait officié pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter. Il avait réussi le match parfait puisqu'aucune polémique n'était venue ternir le triomphe parisien contre le club milanais.
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Derniers commentaires

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

3 fois finaliste quand meme !! Le jour où lyon aura 3 finale dans le pif toi et moi on sera sûrement crevé je pense au train ou vont les choses pour vous , cette année aurait pu être la bonne pour vous eh beh non le tonneau des danaides votre club jamais vous allez la faire cette putain de finale espèce de cloche

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

En faisant le keke bien planqué derrière ton téléphone et en t autopersuadant que t es une terreure ca marche mieux pour te faire respecter?

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Tkt moi je préfère le PARC a 60 000 plutôt d un stade de 80 000 a poissy

OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

????

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

En attendant depuis 30ans c est pas pour votre palmarès que vous etes connus en Europe. Et chaque fois que vous y foutez les pieds c est pour amuser la galerie. Un peu de sérieux stp

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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