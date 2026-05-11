PSG-Arsenal : Ecarté par la FIFA, l'UEFA désigne cet arbitre allemand !

L'UEFA a désigné ce lundi Daniel Siebert pour arbitrer la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest. Un choix qui étonne car l'arbitre allemand sort d'une grosse polémique en demi-finale lors du match Arsenal-Atlético de Madrid.

Daniel Siebert n'est pas réellement un arbitre qui porte malheur au Paris Saint-Germain, puisque l'officiel allemand a un bilan de trois victoires et un nul lorsqu'il a dirigé une rencontre impliquant le club de la capitale en Ligue des champions. Mais, ce dernier sort tout de même d'une polémique XXL lors de la récente victoire d'Arsenal contre l'Atlético de Madrid 1 à 0, un score qui a suffi à la qualification des Gunners pour la finale de la C1 contre le PSG. A l'occasion de ce choc, Daniel Siebert a refusé un penalty aux Colchoneros, ce qui avait fait scandale en Espagne. « Il y a un penalty évident sur Griezmann. Parfois, les décisions des arbitres peuvent nous être favorables, parfois non. Là, nous avons été malchanceux », avait expliqué Diego Simeone, pendant que les supporters madrilènes étaient fous de rage.

La FIFA ne l'a pas retenu pour le Mondial 2026

L'annonce ce lundi de la désignation de Daniel Siebert pour arbitrer PSG-Arsenal fait déjà le bonheur de la presse anglaise, qui y voit là un signe du destin pour les Gunners. Mais de son côté, l'agence Associated Press fait remarquer que l'arbitre allemand n'a pas été retenu par la FIFA pour la prochaine Coupe du Monde, ce qui est tout de même assez étonnant. D'autant plus que Daniel Siebert a non seulement arbitré Arsenal lors des demi-finales, mais également lors des quarts de finale contre le Sporting. Pour les médias anglais, l'Allemand est déjà considéré comme un véritable porte-bonheur pour les Gunners, même si le Paris Saint-Germain n'a pas à se plaindre de ses statistiques. L'an dernier, c'est l'arbitre roumain Istvan Kovacs qui avait officié pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter. Il avait réussi le match parfait puisqu'aucune polémique n'était venue ternir le triomphe parisien contre le club milanais.