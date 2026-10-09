PSG : Adieu le Parc, la confidence qui terrorise les supporters

La pression monte autour de la désignation du futur stade du PSG. Et si le Parc des Princes semblait bien parti, Jérome Rothen a dévoilé que le club de la capitale était très loin d'avoir fait un tel choix.

Le PSG, qui cherche à racheter et agrandir le Parc des Princes depuis désormais quatre ans, voit l’heure de la décision approcher. Et en bon négociateur, Nasser Al-Khelaïfi laisse la pression monter sur toutes les parties prenantes de cette affaire. Le club de la capitale a trois choix simples : construire un nouveau stade à Poissy ou bien à Massy, ou bien racheter et agrandir son enceinte actuelle.

Cette dernière solution est clairement la préférée de tous les amoureux du double champion d’Europe. Mais les nombreuses contraintes freinent l’avancée de ce projet. Que ce soit l’accord avec la Mairie de Paris pour la vente, les futurs travaux ou encore le droit de regard de la fille de l’architecte du Parc, les obstacles ne sont pas négligeables. En conséquence, le PSG laisse filer des informations pour bien rappeler que, malgré l’amour du club pour son stade historique, absolument aucun choix n’est fait et déménager à Poissy ou à Massy est aussi sérieusement étudié que de rester dans la capitale.

Le PSG n'a aucune préférence sur son futur stade

« Parc, Poissy ou Massy, le PSG n'a pas de préférence. J’aurais préféré vous dire que le Parc des Princes était préféré mais ce n’est pas le cas. Le PSG se laisse entre mi-octobre et fin décembre pour donner sa préférence et travailler sur le projet qui sera choisi. Je suis très attaché au Parc des Princes, mais il faut de la modernité. Le PSG mérite d’avoir un stade beaucoup plus moderne. Tous les amoureux veulent que le PSG reste au Parc des Princes, mais il n’y a vraiment pas de préférence à l’heure actuelle », a livré Jérome Rothen, qui assure avoir reçu ces informations par le biais du club parisien et des différents intervenants dans ce dossier.

Le suspense est donc total, et ces bruits mettent aussi la pression sur la Mairie de Paris, qui va devoir accepter de vendre le Parc des Princes et de trouver un accord pour partager les frais sur la transformation des environs du stade et d’autres travaux d’ampleur que cela va demander.