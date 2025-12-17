L’OM accepte de vendre Greenwood à un prix record

Malgré l'intérêt croissant de plusieurs très gros clubs européens pour Mason Greenwood, l'Olympique de Marseille n'acceptera aucune vente lors du mercato hivernal prochain.

Mason Greenwood est indéniablement l'élément phare de l' OM aujourd'hui. Arrivé en provenance de Manchester United à l'été 2024 en tant que véritable paria d'Angleterre, l'attaquant a très rapidement réussi à se mettre les supporters phocéens dans la poche. Des prestations de haut niveau et une communication rare et lissée ont fait oublier à beaucoup son passé extra-sportif. En tout cas, les cadors européens voient le joueur qu'il devient et se ruent déjà sur lui alors qu'il cumule 14 buts et 4 passes décisives cette saison. Si certaines rumeurs faisaient état d'une possible vente de Mason Greenwood lors du prochain mercato hivernal, il n'en serait finalement rien, la direction phocéenne souhaitant le conserver jusqu'à la fin de la saison.

Mason Greenwood ne partira pas cet hiver

C'est en tout cas ce qu'il faut comprendre des informations de Graeme Bailey, selon lesquelles Mason Greenwood ne quittera pas l'OM en janvier prochain. Toutefois, l'intérêt des gros clubs européens poussent logiquement le tandem Longoria-Benatia à envisager une vente lors du mercato estival 2026, à l'issue de la saison en cours. « Mason Greenwood ne quittera pas Marseille en janvier, malgré un intérêt réel de grands clubs, mais il devrait partir l'été prochain », apprend-on. Le journaliste britannique ajoute que l'ex-international anglais (1 sél.) dispose d'un prix supérieur à 115 millions d'euros. La direction marseillaise n'a pas d'autres choix que de fixer un montant démesuré. Pourquoi ? Car Manchester United dispose toujours d'une clause de revente d'un montant de 50%.

Une vente de Mason Greenwood à un tel prix permettrait à Manchester United de récupérer une somme considérable, alors qu'ils ont déjà reçu au moins 30 millions d'euros grâce à son départ pour Marseille en 2024. Quant à l'OM, la perspective de le conserver encore très longtemps s'éloigne de plus en plus, à mesure que ses performances explosent.