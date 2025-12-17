ICONSPORT_279505_0290
Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

L’OM accepte de vendre Greenwood à un prix record

OM17 déc. , 15:30
parQuentin Mallet
3
Malgré l'intérêt croissant de plusieurs très gros clubs européens pour Mason Greenwood, l'Olympique de Marseille n'acceptera aucune vente lors du mercato hivernal prochain.
Mason Greenwood est indéniablement l'élément phare de l'OM aujourd'hui. Arrivé en provenance de Manchester United à l'été 2024 en tant que véritable paria d'Angleterre, l'attaquant a très rapidement réussi à se mettre les supporters phocéens dans la poche. Des prestations de haut niveau et une communication rare et lissée ont fait oublier à beaucoup son passé extra-sportif. En tout cas, les cadors européens voient le joueur qu'il devient et se ruent déjà sur lui alors qu'il cumule 14 buts et 4 passes décisives cette saison. Si certaines rumeurs faisaient état d'une possible vente de Mason Greenwood lors du prochain mercato hivernal, il n'en serait finalement rien, la direction phocéenne souhaitant le conserver jusqu'à la fin de la saison.

Mason Greenwood ne partira pas cet hiver

C'est en tout cas ce qu'il faut comprendre des informations de Graeme Bailey, selon lesquelles Mason Greenwood ne quittera pas l'OM en janvier prochain. Toutefois, l'intérêt des gros clubs européens poussent logiquement le tandem Longoria-Benatia à envisager une vente lors du mercato estival 2026, à l'issue de la saison en cours. « Mason Greenwood ne quittera pas Marseille en janvier, malgré un intérêt réel de grands clubs, mais il devrait partir l'été prochain », apprend-on. Le journaliste britannique ajoute que l'ex-international anglais (1 sél.) dispose d'un prix supérieur à 115 millions d'euros. La direction marseillaise n'a pas d'autres choix que de fixer un montant démesuré. Pourquoi ? Car Manchester United dispose toujours d'une clause de revente d'un montant de 50%.
Une vente de Mason Greenwood à un tel prix permettrait à Manchester United de récupérer une somme considérable, alors qu'ils ont déjà reçu au moins 30 millions d'euros grâce à son départ pour Marseille en 2024. Quant à l'OM, la perspective de le conserver encore très longtemps s'éloigne de plus en plus, à mesure que ses performances explosent.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Champions League

Matchs6
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts11
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_279926_0363
OL

OL-Saint-Cyr Collonges : Bonne nouvelle pour Lyon

ICONSPORT_275669_0073
PSG

100 millions d'euros, l'affaire Mbappé ruine le PSG

Souffian El Karouani
OM

OM : Balzaretti fonce sur un brillant latéral marocain

ICONSPORT_279190_0361
PSG

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

Fil Info

17 déc. , 17:40
OL-Saint-Cyr Collonges : Bonne nouvelle pour Lyon
17 déc. , 17:20
100 millions d'euros, l'affaire Mbappé ruine le PSG
17 déc. , 17:00
OM : Balzaretti fonce sur un brillant latéral marocain
17 déc. , 16:52
PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)
17 déc. , 16:30
Ita : Jonathan David humilié par les stars de la Juventus
17 déc. , 16:00
PSG : Adeyemi à Paris, réunion décisive au Qatar
17 déc. , 15:45
Paris Sportifs : Le PSG champion du monde, le bon plan à 155 euros
17 déc. , 15:00
OL : Une légende lyonnaise soutient Endrick

Derniers commentaires

OL-Saint-Cyr Collonges : Bonne nouvelle pour Lyon

ouvrez les virage pour des enfants , gratuitement pas grave ...

100 millions d'euros, l'affaire Mbappé ruine le PSG

t'exageres gros c'est moche, mais c'est que de l'argent du qatar , c'est pas comme si vous en aviez casi illimité relativise

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

Si on gagne on aura un sacré palmarès !!! 13 titres 16 cup 1 c1 , 1c2 , la super coupe plus la coupe du monde des clubs !!! Incroyable il manquera que la c3 . Force a PANAME !!!! PSG plus grand club de FRANCE. Mais ce match est loin d etre gagné....force a PARIS !!!.

L’OM accepte de vendre Greenwood à un prix record

renseignez vous bande de truffes..... faites un minimum de recherches serieusement....

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

bon bah bonne chance! MDR. qui qui va bien pouvoir gagner. mmmmm.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading