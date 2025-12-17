Ita : Jonathan David humilié par les stars de la Juventus

t'exageres gros c'est moche, mais c'est que de l'argent du qatar , c'est pas comme si vous en aviez casi illimité relativise
Si on gagne on aura un sacré palmarès !!! 13 titres 16 cup 1 c1 , 1c2 , la super coupe plus la coupe du monde des clubs !!! Incroyable il manquera que la c3 . Force a PANAME !!!! PSG plus grand club de FRANCE. Mais ce match est loin d etre gagné....
renseignez vous bande de truffes..... faites un minimum de recherches serieusement....
bon bah bonne chance! MDR. qui qui va bien pouvoir gagner. mmmmm.
Les croisés et vite pour ce sale type ! aucune parole, parti libre, n'a tenu aucunes de ses promesses, ne nous a rien apporté, nous a couté un fric dingue, a foutu une merde innommable dans nos rangs, a diviser le vestiaire, a eu la tête de certains, s'est comporté comme une diva et un dictateur, s'est gavé a la prime a la signature au Réal, et il a le culot d'en demander encore et tjrs plus après tout ce qu'il nous a fait... ce mec est le pire fils de p*** que je n'ai jamais vu ! vivement qu'un boucher brise sa carrière, le karma s'occupera de lui.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
❗️According to @tuttosport - Jonathan David arrived at Juventus quiet and reserved, struggling with language problems and adjusting to Serie A. He has since been isolated by the senior members of the locker room, the most obvious is the fact that they excluded him from informal