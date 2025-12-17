ICONSPORT_279970_0092

Ita : Jonathan David humilié par les stars de la Juventus

Serie A17 déc. , 16:30
parNathan Hanini
1
Avec seulement un but en Serie A depuis son arrivée cet été du côté de la Juventus Turin, Jonathan David est en plein doute. Le Canadien est à la peine sur le terrain, mais ses relations en dehors sont également compliquées en Italie.
Après avoir quitté libre le LOSC cet été pour rejoindre la Juventus, Jonathan David s’attendait à passer un cap. Mais l’international canadien (73 sélections, 37 buts) est en difficulté par-delà les Alpes. En 14 apparitions de Serie A, l’attaquant de 25 ans n’a inscrit qu’un seul but et délivré une seule passe décisive. Pire encore, l’ancien Lillois n’a disputé qu’une seule fois la totalité des 90 minutes d’une rencontre. En pleine crise de confiance, le Canadien a tout de même le soutien de son entraîneur en interne selon TuttoSport. En conférence de presse, Spalletti a déclaré : C’est le moment où ils (Openda et David) devraient marquer deux ou trois buts pour reprendre confiance et jouer leur jeu avec plus de sérénité. Mais dans le football, il faut aussi faire ses preuves, donc ils doivent réussir par eux-mêmes.

David est isolé

Mais, en Italie, les supporters et la presse s’agacent du rendement de l’attaquant. De nature timide, David peine à se fondre dans le collectif turinois et la barrière de la langue n’aide pas. Tuttosport dévoile qu’il est isolé à Turin « notamment par son exclusion des repas informels. Il n'y est invité que rarement et est même volontairement mis à l'écart », écrit le quotidien italien. Une solitude qui peut expliquer les performances en deçà des attentes pour l’ancien Lillois. Dans un contexte compliqué, au sein d’une Juventus moribonde, Jonathan David peine à s’imposer. Une crise de confiance qui se ressent également en sélection puisque l’international canadien n’a inscrit qu’un but sur les six derniers matchs du Canada. Pour rappel, le Canada accueillera le mondial 2026 aux côtés du États-Unis et du Mexique l’été prochain. 

