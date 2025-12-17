endrick a l om l offre est prete iconsport 258415 0034 397927

OL : Une légende lyonnaise soutient Endrick

OL17 déc. , 15:00
parQuentin Mallet
0
A l'approche du mercato hivernal, Endrick s'apprête à quitter temporairement le Real Madrid en direction de l'Olympique Lyonnais sous la forme d'un prêt. En attendant, il s'entretient physiquement et reçoit le soutien d'un ancien de la maison, Memphis Depay.
L'Olympique Lyonnais et Endrick se sont retrouvés à la croisée de leur chemin respectif. Les Gones avaient besoin d'un attaquant de pointe de haut niveau et prêt à l'emploi, tandis que le Brésilien cherchait un projet intéressant, européen et loin du Real Madrid pour retrouver du temps de jeu et ainsi se laisser une chance de participer à la prochaine Coupe du monde. Pour convaincre Carlo Ancelotti, il n'aura que quelques mois pour performer tout en aidant l'OL à atteindre ses objectifs. Gagnant-gagnant. En attendant son départ, probablement avant même l'ouverture officielle du mercato hivernal, Endrick ne joue toujours pas avec le Real Madrid et se cantonne aux entrainements collectifs et à son entretien musculaire en salle. Une situation qui interpelle Memphis Depay.

Depay vole à la rescousse d'Endrick

Comme tous les observateurs du football en général, Memphis Depay est bien conscient que la situation d'Endrick est dramatique. Plus gros espoir brésilien à son arrivée au Real Madrid en 2024, il est aujourd'hui prostré sur le banc à cause de Xabi Alonso. Sous un post Instagram dans lequel il s'affiche en salle de sport, le prodige de 19 ans a reçu le soutien de l'ancienne gloire lyonnaise. « Patience, ton heure viendra », a lâché celui qui a disputé 178 matchs avec l'Olympique Lyonnais (2017-2021). Un soutien de taille pour Endrick, de la part d'un joueur qui joue justement au Brésil depuis un an.
Pour l'heure, Endrick attend sagement son départ à Lyon, qui devrait avoir lieu dans les prochains jours sauf revirement de situation total, comme un changement d'entraîneur au Real Madrid ou une grave blessure qui lui permettrait d'avoir une chance de glaner du temps de jeu chez les Merengues.
0
Loading