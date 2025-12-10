ICONSPORT_277550_0065

PSG : Achraf Hakimi, le vrai roi du Maroc et de Paris

PSG10 déc. , 9:20
parGuillaume Conte
Le PSG est aux petits soins pour Achraf Hakimi, et assure un dispositif complet pour le latéral marocain qui s'envole pour le Maroc afin de disputer la CAN.
De retour au camp d’entrainement du Paris Saint-Germain ces derniers jours, Achraf Hakimi ne va bien sûr pas reprendre la compétition avec son club. Gravement touché le mois dernier par un tacle de Luis Diaz, le défenseur marocain est actuellement en pleine course contre la montre pour être au rendez-vous de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Mais dans le même temps, le PSG ne veut pas voir son joueur se mettre en danger lors de la CAN, et dans une preuve d’amour irréfutable, il va mettre en place un suivi qui n’avait pas été mis en place depuis les nombreuses opérations de Neymar quand il était encore un joueur du Paris SG.

Le PSG envoie un médecin et un kiné pour Hakimi

Selon les informations de RMC, maintenant qu’il a fait tous les tests possibles, Achraf Hakimi va partir dans les prochains jours pour le Maroc, où se déroule la CAN. Pour le moment, l’ancien joueur du Real Madrid n’est pas encore prêt pour la compétition, mais le timing est respecté. Toutefois, il ne partira pas tout seul rejoindre les Lions de l’Atlas, puisqu’un membre du staff médical du PSG l’accompagnera pour le surveiller.
La volonté du club de la capitale n’est pas anodine. Il s’agira d’observer de près sa montée en puissance pour faire en sorte qu’il ne se « grille » pas à vouloir être opérationnel dans 10 jours, mais bien au début du mois de janvier pour les matchs couperets. Pour cette phase de reprise, la récupération sera aussi importante et RMC précise qu’en plus d’un médecin, un kiné du club parisien suivra Achraf Hakimi pendant la compétition. 
Un staff à lui tout seul, en plus de celui de la sélection des Lions de l’Atlas bien évidemment. Hakimi sera chouchouté comme jamais, et le PSG espère bien retrouver un joueur en forme courant janvier, avec la suite de la Ligue des Champions. Mais même pendant la CAN, Paris et son latéral vedette ne se quittent plus.

