OL : La catastrophe avec Endrick confirmée

Kylian Mbappé s'est blessé au genou et manquera sans doute la réception de Manchester City ce mercredi. Un forfait qui peut profiter à Endrick. Xabi Alonso va faire confiance au jeune brésilien. De quoi changer ses plans au mercato et menacer l'OL ?

Même si ce n'est que la phase de ligue, le Real Madrid -Manchester City de mercredi est crucial pour Xabi Alonso. Le technicien espagnol est sous forte pression après le revers de son équipe 0-2 contre le Celta Vigo dimanche soir. Une nouvelle contre-performance des Madrilènes causera sans doute son départ. Xabi Alonso a du mal à poser sa patte sur ce Real et à se faire accepter par son vestiaire. Pour ne rien arranger, son meilleur buteur Kylian Mbappé s'est blessé au doigt et surtout au genou avant le choc contre les Citizens.

Endrick totalement relancé au Real ?

En l'absence probable du Français, Xabi Alonso va sans doute tester Endrick. Selon Marca, l'entraîneur madrilène a accordé une attention toute particulière au jeune attaquant brésilien lors des derniers entraînements. Le quotidien espagnol évoque même un « plan Endrick ». Une approche radicalement différente pour un joueur mis de côté par l'ancien coach du Bayer Leverkusen. Depuis son arrivée à Madrid, Xabi Alonso n'a offert que 11 minutes de jeu au total au Brésilien. Mercredi, le joueur de 19 ans sera en concurrence avec Gonzalo Garcia pour démarrer.

Le choix de l'attaquant titulaire n'était pas encore arrêté au matin du coup d'envoi. S'il débutait contre Manchester City, Endrick aurait l'occasion inespérée de montrer sa valeur au Real Madrid. Dans le pire des cas, il entrera sur le terrain en cours de match. Une belle performance de sa part, avec le possible sauvetage de son entraîneur, changerait son destin dans les prochaines semaines. L' Olympique Lyonnais ne le souhaite pas car le prêt quasi acté du joueur pourrait alors voler en éclats.