OL : La catastrophe avec Endrick confirmée

Le Pgégé n’existe que grâce à Paris , il ne faut juste pas inverser la situation … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
l'arret n'est pas si difficile a faire! la tete est trop croiser pour le mettre en dificulté rulli n'a pas etait bon sur ce match
C'est con... il n'y a plus Lyon pour payer
Paixao en feu? La blague 🤣😅😱
On se calme: 3 victoires et 3 défaites ... Je ne pense pas que beaucoup pensaient vous voir avec 0 pts vu les équipes a jouer
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
