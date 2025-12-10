ICONSPORT_279373_0037

OL : La catastrophe avec Endrick confirmée

OL10 déc. , 8:20
parMehdi Lunay
0
Kylian Mbappé s'est blessé au genou et manquera sans doute la réception de Manchester City ce mercredi. Un forfait qui peut profiter à Endrick. Xabi Alonso va faire confiance au jeune brésilien. De quoi changer ses plans au mercato et menacer l'OL ?
Même si ce n'est que la phase de ligue, le Real Madrid-Manchester City de mercredi est crucial pour Xabi Alonso. Le technicien espagnol est sous forte pression après le revers de son équipe 0-2 contre le Celta Vigo dimanche soir. Une nouvelle contre-performance des Madrilènes causera sans doute son départ. Xabi Alonso a du mal à poser sa patte sur ce Real et à se faire accepter par son vestiaire. Pour ne rien arranger, son meilleur buteur Kylian Mbappé s'est blessé au doigt et surtout au genou avant le choc contre les Citizens.

Endrick totalement relancé au Real ?

En l'absence probable du Français, Xabi Alonso va sans doute tester Endrick. Selon Marca, l'entraîneur madrilène a accordé une attention toute particulière au jeune attaquant brésilien lors des derniers entraînements. Le quotidien espagnol évoque même un « plan Endrick ». Une approche radicalement différente pour un joueur mis de côté par l'ancien coach du Bayer Leverkusen. Depuis son arrivée à Madrid, Xabi Alonso n'a offert que 11 minutes de jeu au total au Brésilien. Mercredi, le joueur de 19 ans sera en concurrence avec Gonzalo Garcia pour démarrer.
Le choix de l'attaquant titulaire n'était pas encore arrêté au matin du coup d'envoi. S'il débutait contre Manchester City, Endrick aurait l'occasion inespérée de montrer sa valeur au Real Madrid. Dans le pire des cas, il entrera sur le terrain en cours de match. Une belle performance de sa part, avec le possible sauvetage de son entraîneur, changerait son destin dans les prochaines semaines. L'Olympique Lyonnais ne le souhaite pas car le prêt quasi acté du joueur pourrait alors voler en éclats.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_190645_0219
CAN 2025

CAN 2025 : Nicolas Pépé écarté, une star de la télé donne son acccord

ICONSPORT_259809_0266
OL

OL : Textor condamné dans le dossier Almada !

ICONSPORT_277550_0065
PSG

PSG : Achraf Hakimi, le vrai roi du Maroc et de Paris

ICONSPORT_279442_0018
ASSE

ASSE : Un conseiller très spécial arrive pour le mercato

Fil Info

10:00
CAN 2025 : Nicolas Pépé écarté, une star de la télé donne son acccord
9:40
OL : Textor condamné dans le dossier Almada !
9:20
PSG : Achraf Hakimi, le vrai roi du Maroc et de Paris
9:00
ASSE : Un conseiller très spécial arrive pour le mercato
8:40
« Paixao, je saigne des yeux » : Walid Acherchour se fâche
8:00
PSG : Anne Hidalgo trahie, le Qatar achète le Parc des Princes
7:40
OM : Mason Greenwood reçoit des notes historiques
7:05
Indice UEFA : L’OM et Monaco font décoller la France

Derniers commentaires

PSG : Anne Hidalgo trahie, le Qatar achète le Parc des Princes

Le Pgégé n’existe que grâce à Paris , il ne faut juste pas inverser la situation … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Mason Greenwood reçoit des notes historiques

l'arret n'est pas si difficile a faire! la tete est trop croiser pour le mettre en dificulté rulli n'a pas etait bon sur ce match

OL : Textor condamné dans le dossier Almada !

C'est con... il n'y a plus Lyon pour payer

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Paixao en feu? La blague 🤣😅😱

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

On se calme: 3 victoires et 3 défaites ... Je ne pense pas que beaucoup pensaient vous voir avec 0 pts vu les équipes a jouer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading