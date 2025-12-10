ICONSPORT_279442_0018

ASSE : Un conseiller très spécial arrive pour le mercato

ASSE10 déc. , 9:00
parNathan Hanini
À l’approche du mercato hivernal, les clubs français vont scruter les options possibles pour se renforcer en janvier. Du côté de Saint-Etienne, le poste privilégié a été identifié par l’ancien entraîneur Laurent Batlles. Le club du Forez doit trouver un milieu de terrain.
Battu par Dunkerque samedi soir, l’AS Saint-Etienne a raté une occasion de prendre la tête du championnat. Les Verts font preuve d’irrégularité sur ces derniers mois de championnat. Deuxième de Ligue 2 avec trois points de retard sur Troyes, le club du Forez sent également le retour de Reims derrière. Alors que le mercato hivernal approche, certains observateurs soufflent quelques noms pour venir aider l’ASSE dans sa quête de montée.

Saint-Etienne doit prendre Enzo Bardeli

Pour le site Envertetcontretous, l’ancien entraîneur et joueur de l’ASSE, Laurent Batlles s’est confié sur le début de saison du club du Forez. Selon lui, le mercato hivernal doit s’articuler autour du milieu de terrain. « Je renforcerais peut-être le milieu de terrain parce qu’il est vrai que Moueffek est assez fragile, que Flo’ (Tardieu) et Jaber jouent presque tous les matchs. Je pense que ça manque un peu de valeur athlétique. Ce qu’ils avaient avec Ekwah, ils ne l’ont peut-être plus. Il leur faudrait aussi peut-être quelqu’un capable de faire plus de différences au milieu de terrain parce qu’aujourd’hui, le seul qui marque des buts au milieu quasiment, c’est Flo’, sur coups de pied arrêtés essentiellement », explique-t-il avant de suggérer le nom d’un renfort.
« Par exemple, aujourd’hui, ce que fait Bardeli à Dunkerque, c’est exactement ce qu’il manque, quelqu’un qui sait finir les actions au milieu. Devant, tout le monde marque et tout le monde est décisif mais au milieu, il n’y en a vraiment qu’un, c’est Flo’ sur coups de pied arrêtés. Aujourd’hui, si tu veux monter, tes milieux doivent être plus décisifs qu’ils ne le sont aujourd’hui, » conclut-il. À 24 ans, Enzo Bardeli éclabousse la Ligue 2 de son talent depuis deux saisons. L’ancien lillois a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives en 15 matchs. Il est déjà pisté par l’AS Saint-Etienne depuis quelques semaines. 
E. Bardeli

E. Bardeli

FranceFrance Âge 24 Milieu

Ligue 2

Matchs15
Buts7
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
