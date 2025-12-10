ICONSPORT_279506_0051

Monaco : Paul Pogba patron d'écurie, il sort son chéquier

Monaco10 déc. , 10:40
parNathan Hanini
Nouveau challenge pour Paul Pogba mais cette fois-ci loin du ballon rond. Le champion du monde 2018 est devenu actionnaire et ambassadeur d’une écurie de course de chameaux en Arabie Saoudite.
Après avoir retrouvé les pelouses de football le 21 novembre dernier, Paul Pogba se lance dans une nouvelle aventure. En parallèle du ballon rond, le champion du monde 2018, est devenu actionnaire et ambassadeur d’une écurie de courses de chameaux. La nouvelle a été officialisée sur Instagram par le joueur de l’AS Monaco. « Fier de faire partie d'un moment sportif historique, en rejoignant l'équipe de courses de chameaux Al Haboob en tant qu'actionnaire et ambassadeur », explique l'international français (91 sélections, 11 buts).

Pogba se diversifie

Dans un communiqué relayé par le journal l’Equipe, le milieu de terrain de 32 ans veut faire partie d’un projet qui va au-delà du sport. « Cette opportunité m'a touché à un niveau plus profond, celui de la culture, de l'héritage et de la narration. Je veux faire partie d'un projet qui va au-delà du sport, qui rassemble les gens et met en lumière des traditions qui méritent d'être célébrées, » explique le communiqué. Désormais, Paul Pogba est donc engagé avec l’écurie qui est fière de son nouveau partenariat. « Il s'agit d'un moment décisif non seulement pour Al Haboob, mais aussi pour les courses de chameaux elles-mêmes, un sport ancré dans l'héritage arabe et qui fait désormais son entrée sur la scène internationale, » explique Al Haboob sur son site internet après cette signature. Côté terrain, Paul Pogba n’est pas entré en jeu ce mardi soir en Ligue des champions lors de la victoire 1-0 face à Galatasaray. Le Français a joué une vingtaine de minutes à Brest le week-end dernier. Prochain rendez-vous pour lui, un déplacement à Marseille en Ligue 1 et à Auxerre en Coupe de France. 
P. Pogba

P. Pogba

FranceFrance Âge 32 Milieu

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
