Monaco : Paul Pogba patron d'écurie, il sort son chéquier

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Oui je comprends cette opinion, comme j'en comprends d'autres à l'opposée de l'échiquier politique. Je me sens a l'aise pour dire que je comprends le ressenti de gens avec qui je ne suis pas d'accord. On n'a pas tous le même vécu et donc le même ressenti sur les choses. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je vais m'arroger l'unique vérité absolue. Ma vérité est celle lié à mon vécu, mais il n'est pas dit que ce serait celle là si j'étais a leur place. Quand à dire LA vérité, ça reste complexe car on n'est pas dans un débat simpliste "la terre est elle plate ou ronde", mais dans du ressenti qui fait appel à beau oup de choses imperceptibles