Auteur du but qui a permis à l'OM de recoller au score face à l'Union Saint-Gilloise, Paixao ne fait pas l'unanimité. Consultant de RMC et du Winamax FC, Walid Acherchour s'en est pris au joueur brésilien.
Recruté par l'Olympique de Marseille pour 30 millions d'euros cet été, Paixao a soulagé les supporters phocéens en égalisant au quart de jeu mardi soir face à l'Union Saint-Gilloise. Même s'il a ensuite progressivement disparu des radars, l'attaquant brésilien a tout de même terminé la rencontre, Roberto De Zerbi lui maintenant sa confiance. Mais, malgré la victoire de l'OM en Belgique, Walid Acherchour n'a absolument pas aimé la performance de Paixao et il l'a fait savoir lors du débrief de cette rencontre.
Pour le consultant, Paixao a de vraies lacunes visibles à l'œil nu et qui posent un vrai problème pour un club du standing de l'Olympique de Marseille. « Sur Paixao, on va dire les termes. Oui, bien évidemment que la complémentarité avec Greenwood, qui fait la carotte, fait que l’OM a besoin de l’autre côté qui est différent, qui court et qui est généreux. Je n’ai aucun problème avec Paixao là-dessus. Maintenant, je le répète, mais le rapport au ballon de Paixao, tu saignes des yeux. Mais on peut aussi parler de sa connexion avec le reste de l’équipe, son pouvoir d’élimination. On dit que Murillo et Weah font plus de différence en un contre un que Paixao, c’est une réalité. S’il n’a pas 25 mètres à courir pour faire la différence, il est mort », s'énerve Walid Acherchour avant d'en mettre une deuxième couche. 
« Alors OK sur le match contre l’Union Saint-Gilloise, il met ce but et c’est très bien. Mais, j'aimerais bien voir les qualités de percussion de Paixao. Et si l’on regarde bien, il y a une stérilité sans nom à chaque fois qu’il a le ballon en revenant vers l’arrière, car sinon il perd ses duels (...) Il y a des gestes techniques simples, genre contrôle-passe, où on se demande si c’est sérieux. A la 60ᵉ minute, il a une passe simple à faire sur une situation dangereuse et il réussit à donner le ballon au défenseur belge. Là c’est red flag, malgré toute la sympathie que j’ai pour son travail défensif », constate le consultant de RMC et de l'After. 
Loading