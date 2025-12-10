OM : « Une équipe qui flippe », Riolo est choqué

Dès qu'un club arrivera et doublera son salaire, il fera ses valises.
La vraie coupe du monde des clubs !!! Certains diront c est rien normal ils l ont jamais jouer et gagner !!! Pour etre les premiers et seuls champion du monde 😍😍😍😍😍 on doit pas se louper c est pas un trophée anodin ça fera une belle ligne en plus dans notre palmarès et renforcé encore un peu plus notre premiere places dans l histoire des clubs français !!!
Oui je comprends cette opinion, comme j'en comprends d'autres à l'opposée de l'échiquier politique. Je me sens a l'aise pour dire que je comprends le ressenti de gens avec qui je ne suis pas d'accord. On n'a pas tous le même vécu et donc le même ressenti sur les choses. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je vais m'arroger l'unique vérité absolue. Ma vérité est celle lié à mon vécu, mais il n'est pas dit que ce serait celle là si j'étais a leur place. Quand à dire LA vérité, ça reste complexe car on n'est pas dans un débat simpliste "la terre est elle plate ou ronde", mais dans du ressenti qui fait appel à beau oup de choses imperceptibles
Oh l'analphabet est de retour 🤣 Allez va coucouche panier 😂🤣😂
Je suis tout à fait d'accord avec Acherchour
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
Loading
🔵⚪ Pour @DanielRiolo et Eric Di Meco, il y a une défaillance au niveau du caractère côté olympien. Daniel : " Je pense que l'OM manque de caractère. Pourquoi tu te mets à paniquer comme ça quand tu mènes 3-1 ? Si le score final est de 3-3, c'est une catastrophe..."