OM : « Une équipe qui flippe », Riolo est choqué

L’Olympique de Marseille s’est fait très peur ce mardi soir du côté de la Belgique. Les hommes de Roberto de Zerbi se sont imposés 3-2 face à l’Union Saint-Gilloise. Un court succès qui met en exergue certains soucis du club de la cité phocéenne. Sur RMC, Daniel Riolo pointe le mental de l’équipe du technicien italien.

Le plus important est assuré, les trois points. Mais l’Olympique de Marseille n’est pas serein depuis quelques semaines. Incapable de garder le score face à Toulouse (2-2), l’équipe de Roberto de Zerbi s’est inclinée du côté du LOSC vendredi dernier en championnat. La formation marseillaise était donc sous pression en Ligue des champions ce mardi. Piégé dès la cinquième minute, l’ OM s’en sort finalement face à l’Union Saint-Gilloise. Mais le scénario aurait pu être tout autre sans la VAR.

Marseille doit trouver du caractère

Sur RMC, Daniel Riolo pointe le manque de caractère de l’équipe de Roberto De Zerbi. « Pour moi, l’OM manque de caractère. Mais pourquoi quand tu mènes 3-1 tu vas te mettre dans un stress aussi terrible. Et qu’on croit, car quand le premier but est refusé, on y croît au 3-3. Et si ce n’est pas un crampon qui te l'enlève, il y est. Et tu vois le but encaissé. C’est le but encaissé d’une équipe qui recule, d’une équipe qui flippe, d’une équipe qui comme on le dit vulgairement, se cague, » commence-t-il avant de poursuivre. « La défense, tu ne sais pas où elle est, elle prend l’eau. Là, on est typiquement sur l’équipe qui mentalement au niveau du caractère global, n’est pas capable de définitivement flinguer un match, de le stopper, de le maîtriser. Le caractère, le mental pour jouer des matchs comme ça, c’est ça qui manque je pense à cet OM-là., » note-t-il. Désormais, Marseille a pris une belle option sur une qualification, mais il faut confirmer en championnat ce week-end face à Monaco et éviter le piège Bourg en Bresse en Coupe de France fin décembre.