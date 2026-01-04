PSG : Accord secret pour le départ de Vitinha

Bonté divine, et le PSG lui a un puit innépuisable
Non non et non L'OM n'a pas la même animation que le Barça au milieu de terrain qui lui permettrait de planter 15 buts Il ne s'en sortirait pas à Marseille Par contre Greenwood va chercher ses buts tout seul comme un grand
Sans un grand Garcia le Barça perdait ce match là Raphina en meneur ça marche pas Il n'a pas le touché de balle pour ça Par contre sur un côté c'est une bête sauvage Tu ne peux pas avoir 2 meneurs de jeux que tu mets sur le banc afin de contenter certains joueurs Flick a merdé avec sa composition de départ À ne pas rééditée ce genre de compo selon moi
Comment ça se fait qu'endrick ne soit pas qualifier pour ce match ? Pourtant Wahi venu et officialisé après Endrick était lui qualifié pour le match de Nice ? Juste pour mon information Je ne comprend pas !!!
Sur les 20 Match restant enlève les deux match coupe sur lesquels il ne pourra pas participer. En gros si y’a pas final de Coupe de France et 1/2 ligue Europa y’aura obligatoirement une pénalités Ajoute à ça le risque de blessure C’est sacrement mal Négocié le gars sera toujours même si il a pas le niveau Et en plus sauf Mircacle il y’aura quand même une pénalité
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Watch Vitinha 🪄 #UCL