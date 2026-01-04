ICONSPORT_280896_0040
Vitinha

PSG : Accord secret pour le départ de Vitinha

PSG04 janv. , 8:20
parMehdi Lunay
0
Cadre du Paris Saint-Germain, Vitinha est convoité par le Real Madrid. Les Merengue veulent en faire le successeur de Toni Kroos. Un accord entre les Parisiens et le joueur portugais pourrait les aider à conclure un transfert.
Troisième du classement du Ballon d'Or 2025, Vitinha a pourtant montré toute la palette d'un numéro 1 mondial l'année dernière. Il est propre techniquement avec des passes chirurgicales, précieux dans le travail défensif et efficace offensivement. Sa frappe de balle a déjà fait des ravages chez les adversaires du Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens ont réalisé la plus belle opération de l'histoire du club en allant le chercher à Porto en 2022 contre 41,5 millions d'euros seulement. De quoi faire des envieux ailleurs en Europe, notamment du côté du Real Madrid.

Le Real a une chance pour Vitinha

En difficulté au milieu de terrain depuis le départ en retraite de Toni Kroos, le club madrilène a besoin d'un profil comme celui de Vitinha. Florentino Perez souhaite obtenir le transfert du milieu portugais mais le PSG semble impossible à faire plier. Intouchable financièrement, le champion d'Europe 2025 est un rival déclaré du Real. L'affaire Kylian Mbappé a encore plus dégradé les relations entre les deux géants européens. Toutefois, le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon révèle que le club madrilène a une fenêtre de tir dans ce dossier.
Dans une vidéo Youtube pour son confrère Ruben Martin, il évoque un transfert possible à hauteur de 90 millions d'euros. Une somme pour laquelle le PSG devra vendre Vitinha selon un accord privé conclu entre les deux parties. « Vitinha a une clause libératoire de 90 millions d'euros en 2026. En France, il n'existe pas de clauses libératoires à proprement parler, mais il y a des moyens de les intégrer », a t-il expliqué. Pour une telle somme, Florentino Perez n'hésitera pas longtemps d'autant qu'une vente de Rodrygo financera aisément l'opération.
V. Machado Ferreira

V. Machado Ferreira

PortugalPortugal Âge 25 Milieu

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts1
Passes décisives6
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ang incroyable ugarte deja pret a claquer la porte iconsport 240521 0124 382338
OL

Arnaqué par le PSG, Man United se venge sur l’OL

ICONSPORT_279861_0116
OM

Ferran Torres à l'OM, l'incroyable offre du Barça

ICONSPORT_280428_0173
Ligue 1

TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

04 janv. , 8:40
Arnaqué par le PSG, Man United se venge sur l’OL
04 janv. , 8:00
Ferran Torres à l'OM, l'incroyable offre du Barça
04 janv. , 7:30
TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
04 janv. , 7:00
TV : OM - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 janv. , 23:45
Lille-Rennes : Eric Wattellier répond à la polémique sur Ligue1+
03 janv. , 23:30
OM : De Zerbi le harcèle, son chouchou ne reviendra pas
03 janv. , 23:07
CAN 2025 : Programme des huitièmes de finale
03 janv. , 23:04
L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée

Derniers commentaires

L’OM valide deux énormes départs, stupeur totale

Bonté divine, et le PSG lui a un puit innépuisable

Ferran Torres à l'OM, l'incroyable offre du Barça

Non non et non L'OM n'a pas la même animation que le Barça au milieu de terrain qui lui permettrait de planter 15 buts Il ne s'en sortirait pas à Marseille Par contre Greenwood va chercher ses buts tout seul comme un grand

Liga : Le Barça remporte le derby dans le money-time

Sans un grand Garcia le Barça perdait ce match là Raphina en meneur ça marche pas Il n'a pas le touché de balle pour ça Par contre sur un côté c'est une bête sauvage Tu ne peux pas avoir 2 meneurs de jeux que tu mets sur le banc afin de contenter certains joueurs Flick a merdé avec sa composition de départ À ne pas rééditée ce genre de compo selon moi

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Comment ça se fait qu'endrick ne soit pas qualifier pour ce match ? Pourtant Wahi venu et officialisé après Endrick était lui qualifié pour le match de Nice ? Juste pour mon information Je ne comprend pas !!!

Endrick à l'OL, le Real remet un coup de pression

Sur les 20 Match restant enlève les deux match coupe sur lesquels il ne pourra pas participer. En gros si y’a pas final de Coupe de France et 1/2 ligue Europa y’aura obligatoirement une pénalités Ajoute à ça le risque de blessure C’est sacrement mal Négocié le gars sera toujours même si il a pas le niveau Et en plus sauf Mircacle il y’aura quand même une pénalité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading