PSG : Accord secret pour le départ de Vitinha

Cadre du Paris Saint-Germain, Vitinha est convoité par le Real Madrid. Les Merengue veulent en faire le successeur de Toni Kroos. Un accord entre les Parisiens et le joueur portugais pourrait les aider à conclure un transfert.

Troisième du classement du Ballon d'Or 2025, Vitinha a pourtant montré toute la palette d'un numéro 1 mondial l'année dernière. Il est propre techniquement avec des passes chirurgicales, précieux dans le travail défensif et efficace offensivement. Sa frappe de balle a déjà fait des ravages chez les adversaires du Paris Saint-Germain . Les dirigeants parisiens ont réalisé la plus belle opération de l'histoire du club en allant le chercher à Porto en 2022 contre 41,5 millions d'euros seulement. De quoi faire des envieux ailleurs en Europe, notamment du côté du Real Madrid.

Le Real a une chance pour Vitinha

En difficulté au milieu de terrain depuis le départ en retraite de Toni Kroos, le club madrilène a besoin d'un profil comme celui de Vitinha. Florentino Perez souhaite obtenir le transfert du milieu portugais mais le PSG semble impossible à faire plier. Intouchable financièrement, le champion d'Europe 2025 est un rival déclaré du Real. L'affaire Kylian Mbappé a encore plus dégradé les relations entre les deux géants européens. Toutefois, le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon révèle que le club madrilène a une fenêtre de tir dans ce dossier.

Vitinha a une clause libératoire de 90 millions d'euros en 2026. En France, il n'existe pas de clauses libératoires à proprement parler, mais il y a des moyens de les intégrer », a t-il expliqué. Pour une telle somme, Florentino Perez n'hésitera pas longtemps d'autant qu'une vente de Rodrygo financera aisément l'opération. Dans une vidéo Youtube pour son confrère Ruben Martin, il évoque un transfert possible à hauteur de 90 millions d'euros. Une somme pour laquelle le PSG devra vendre Vitinha selon un accord privé conclu entre les deux parties. «