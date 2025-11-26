ICONSPORT_266997_0047

PSG : Abonnés au banc, ces deux joueurs claquent la portent

PSG26 nov. , 19:00
parCorentin Facy
0
Le mercato hivernal approche et il pourrait y avoir du mouvement au PSG. Dans le sens des arrivées, mais aussi dans celui des départs. Peu utilisés par Luis Enrique, Lucas Beraldo et Matvey Safonov sont concernés.
Très discret sur le marché des transferts l’été dernier, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de la fenêtre du mois de janvier pour apporter quelques corrections. L’idée est notamment de saisir une bonne opportunité si elle se présente afin d’apporter des solutions supplémentaires à Luis Enrique comme cela avait été le cas en janvier 2024 avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Dans le sens des départs aussi, le mercato pourrait bouger au PSG. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Lucas Beraldo et Matvey Safonov ne sont pas certains de rester au club au-delà du 31 janvier.
A en croire les informations du site Foot Parisien, le défenseur brésilien et le gardien russe sont même les deux principaux candidats à un départ. En ce qui concerne Matvey Safonov, le média explique que sa situation actuelle ne lui convient pas du tout. L’ancien gardien de Krasnodar, qui avait accepté son rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma, pensait avoir plus de temps de jeu depuis la signature de Lucas Chevalier. Il n’en est rien. Plus frustrant encore pour Safonov, l’ex-gardien de Lille a connu des débuts difficiles, mais Luis Enrique n’a jamais souhaité le mettre en concurrence. Un prêt est donc envisageable pour Safonov, qui sautera sur la première occasion de quitter le Paris Saint-Germain si un bon projet se présente à lui.

Champions League

26 novembre 2025 à 21:00
Paris Saint Germain
21:00
Tottenham Hotspur
La situation de Lucas Beraldo est un peu similaire. L’international brésilien craint de ne pas disputer la Coupe du monde 2026 s’il n’obtient pas davantage de temps de jeu lors de la seconde partie de saison. Acheté pour 20 millions d’euros il y a un an et demi, il ne parvient pas à s’imposer au PSG où il passe toujours derrière Marquinhos, Pacho et Zabarnyi. Deux départs sont donc sérieusement envisagés par Luis Campos. Ceux-ci, s’ils venaient à aboutir, permettraient à Paris de récupérer du cash afin de se renforcer au mercato hivernal. De quoi satisfaire tout le monde, même si le plus difficile sera de trouver des portes de sortie aux indésirables, ce qui ne sera pas une chose aisée au vu de leurs émoluments.
0
Derniers commentaires

L’OL sans coach contre Nantes ?

En gros t'es puni de dire la verité ... c'est fou on est completement dans l'inverse de la liberté d'expression.. c'est de la censure pur et simple

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

il faut gagner les autres matchs aussi pour finir le plus haut possible

YL : Le PSG écrase Tottenham

bravo la jeunesse

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Vu les indispos ça me semble la meilleure solution

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Compo quasi bis cohérente . Ramos sur le banc là où il est meilleur et Z-E en depannage latéral le reste classique 👍. Allez Paris !!

