OM : Greenwood et Benatia, il confirme un gros clash

Démissionnaire avant de finalement revenir sur sa décision, Medhi Benatia assure les affaires courantes avant un probable départ en juin prochain. Le directeur du football de l’OM entretient par ailleurs des relations conflictuelles avec certains joueurs de l’effectif dont Mason Greenwood.

Après la gifle reçue face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, le directeur du football de l’Olympique de Marseille Medhi Benatia avait annoncé son départ du club. Une décision que Frank McCourt n’a pas validé, bien au contraire, puisque l’Américain a demandé à son dirigeant marocain de rester jusqu’à la fin de la saison. Une requête acceptée par l’ancien joueur de la Juventus Turin et de l’AS Roma, conforté avec un pouvoir élargi sur le sportif jusqu’à la fin de la saison. Son départ en juin prochain fait en revanche peu de doutes, et certains joueurs ne le regretteront pas.

C’est notamment le cas du meilleur joueur de l’effectif Mason Greenwood, qui entretient des rapports glaciales avec son supérieur comme l’a rapporté Pierre Ménès dans son émission ‘Face à Pierrot’ sur YouTube. « Je m’étonne de Benatia, ce garçon est assez illisible en termes de comportement, de choix… Je pars, je reviens, j’annonce que je repars, puis je dis que je ne vais pas rester, je vais faire la fête avec les joueurs, je pose sur la photo du vestiaire (ndlr : après OM-OL 3-2). On a l’impression qu’il vole un peu au secours de la victoire alors qu’il a des propos parfois très durs les soirs de défaite. C’est un peu facile. Ses rapports avec certains joueurs et notamment Mason Greenwood sont très compliqués. C’est un personnage perturbant » a analysé l’ancien consultant de Canal+.

Greenwood et Benatia, relation tendue confirmée