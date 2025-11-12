PSG : 12 ME pour un prodige, Paris craque

Dans le besoin de renforcer un entrejeu particulièrement peu fourni pour un club de son envergure, le Paris Saint-Germain fait partie des nombreux prétendants qui s'intéressent de près à Kennet Eichhorn, la nouvelle sensation venue d'Allemagne.

Le Paris Saint-Germain ne pourra pas passer toute la saison avec un entrejeu aussi faiblement fourni s'il veut tenir son rang dans toutes les compétitions auxquelles il participe. Tenant du titre en Ligue des champions, mais aussi en Ligue 1 et en Coupe de France, le club de la capitale doit avoir la possibilité de faire tourner son effectif. Et si Luis Enrique est parvenu à tirer profit de la régularité physique de son trio Fabian Ruiz - Joao Neves - Vitinha la saison dernière, il aura indéniablement besoin de renforts car hormis Warren Zaïre-Emery, il n'y a pas grand monde pour assurer la rotation avec les trois intouchables.

Paris Saint Germain Ligue 1 # 1 V D V N V Ligue 1 Matchs 12 V Victoire 8 M Match nul 3 D Défaite 1 Buts Marqués 24 Buts Encaissés 11 Matchs Récents Tout afficher 09 novembre 2025 à 20:45 Ligue 1 Olympique Lyonnais 2 — 3 Match terminé Paris Saint Germain 04 novembre 2025 à 21:00 Champions League Paris Saint Germain 1 — 2 Match terminé FC Bayern München Meilleurs Joueurs Tout afficher 29 . B. Barcola FRA • Âge 23 • Attaquant Matchs 10 Buts 4 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 87 . J. Gonçalves Neves POR • Âge 21 • Milieu Matchs 6 Buts 4 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Toujours en quête des plus grandes pépites du football, Luis Campos, comme beaucoup d'autres dirigeants, est tombé raid dingue des performances de Kennet Eichhorn, indique Sky Germany.

Le PSG fonce sur Kennet Eichhorn

Véritable phénomène de précocité, Kennet Eichhorn est considéré comme un titulaire en puissance du côté du Hertha Berlin (D2 allemande). Avec son club formateur, le milieu de terrain défensif allemand connait une ascension fulgurante, alors qu'il n'est âgé que de… 16 ans. Né en 2009 à 10 km de Berlin, il présente des atouts physiques et techniques particulièrement intéressants pour son jeune âge. De quoi attirer, en tout cas, le regard du PSG, qui va devoir faire face à la rude concurrence de nombreux autres clubs comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen ou l'Eintracht Francfort en Allemagne, mais aussi du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester United à l'étranger.

L'un des facteurs les plus importants de ce dossier est sans aucun doute le montant de sa clause libératoire. Un tel phénomène de précocité pourrait coûter une fortune, mais son contrat stipule qu'il ne faudra qu'entre 10 et 12 millions d'euros pour s'attacher ses services. Des miettes de pain pour le PSG qui a sous les yeux un puissant milieu défensif en devenir et un potentiel élément intéressant pour la rotation.