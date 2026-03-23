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Pour Guardiola, le PSG ne fait pas le poids en Europe

PSG23 mars , 18:00
parEric Bethsy
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Après la victoire de Manchester City en finale de la League Cup contre Arsenal (2-0) dimanche, Pep Guardiola a cité les meilleures équipes du continent. Pour le manager de Manchester City, le Paris Saint-Germain, pourtant tenant du titre en Ligue des Champions, n’en fait pas partie.
Le Paris Saint-Germain n’en a pas fini avec les Anglais. Vainqueurs de la Ligue des Champions la saison dernière, avec plusieurs écuries de Premier League éliminées durant leur parcours, les hommes de Luis Enrique ont cette fois poussé Chelsea vers la sortie en huitièmes de finale. Les Parisiens ont totalement surclassé les Blues avec deux démonstrations (5-2, 0-3) qui n’ont pas pu passer inaperçues en Europe, et plus particulièrement en Angleterre.

Guardiola oublie le PSG

On peut dire que le Paris Saint-Germain a envoyé un message fort à ceux qui doutaient de sa capacité à défendre son titre. Mais il faut croire que le récital offert pendant cette double confrontation n’a pas tant impressionné Pep Guardiola. Suite à la victoire en finale de la League Cup contre Arsenal dimanche, le manager de Manchester City a énuméré les meilleures équipes du continent, sans citer le club francilien. « Il y a de la satisfaction parce qu'avec le Bayern Munich, et peut-être aussi le FC Barcelone, Arsenal est la meilleure équipe d'Europe », a estimé le coach passé par la Bavière et par la Catalogne.
« Ils nous ont étouffés dans les 50 premières minutes comme ils ont l'habitude de le faire. Mais ensuite on a commencé à gagner les seconds ballons, a commenté l’Espagnol. (…) Au final on a décroché une belle victoire. La League Cup n'est pas la Ligue des Champions ni la Premier League, bien sûr, tout le monde le sait. Mais le fait de gagner contre cette équipe rend le titre spécial. » En Espagne, la presse y voit plutôt un tacle adressé au Real Madrid, oublié alors que les Merengue viennent de sortir Manchester City en Ligue des Champions.
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Et oui , c'est la vie copain, Ça reste du football pour moi ,une passion rien de plus 👊⚽

OM : McCourt ne l'a pas viré, Longoria a craqué

Je le regrette déjà... Un mec qui a restructuré le club, développé des partenariats , fait des montages de transferts made in himself... Un club qui a joué à guichet fermé x matchs... Les 100M de dettes ? Mais c'est surtout dû aux investissements. Qui regrette les 35M de Paixao ou Greenwood ? On peut lui reprocher son manque de continuité. Mais quand les entraîneurs dégagent, t'es par là même occasion obligé de dégager des joueurs venus sous les ordres des entraîneurs. Ex : RDZ avait monté un effectif pour joué à 3 derrière. Ce n'est pas un recrutement qui est fait pour jouer à 4. Hors Beye joue à 4 derrière. Rien que ça, ça va faire faire quelques mouvements... En tout cas je le regretterai.

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Le problème c'est que c'est le 1/10 qui compte dans la vraie vie et il vous fait mal

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Pour un foi que je suis d'accord avec un stéphanois 😜

Le PSG et Strasbourg demandent le report de leurs matchs

J'ai beaucoup de mal avec ça. Le PSG à largement l'effectif pour jouer deux fois par semaines. Concernant Strasbourg ,il joue contre des clubs de sous-zone.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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