Pour Guardiola, le PSG ne fait pas le poids en Europe

Après la victoire de Manchester City en finale de la League Cup contre Arsenal (2-0) dimanche, Pep Guardiola a cité les meilleures équipes du continent. Pour le manager de Manchester City, le Paris Saint-Germain, pourtant tenant du titre en Ligue des Champions, n’en fait pas partie.

Le Paris Saint-Germain n’en a pas fini avec les Anglais. Vainqueurs de la Ligue des Champions la saison dernière, avec plusieurs écuries de Premier League éliminées durant leur parcours, les hommes de Luis Enrique ont cette fois poussé Chelsea vers la sortie en huitièmes de finale. Les Parisiens ont totalement surclassé les Blues avec deux démonstrations (5-2, 0-3) qui n’ont pas pu passer inaperçues en Europe, et plus particulièrement en Angleterre.

Guardiola oublie le PSG

On peut dire que le Paris Saint-Germain a envoyé un message fort à ceux qui doutaient de sa capacité à défendre son titre. Mais il faut croire que le récital offert pendant cette double confrontation n’a pas tant impressionné Pep Guardiola. Suite à la victoire en finale de la League Cup contre Arsenal dimanche, le manager de Manchester City a énuméré les meilleures équipes du continent, sans citer le club francilien. « Il y a de la satisfaction parce qu'avec le Bayern Munich, et peut-être aussi le FC Barcelone, Arsenal est la meilleure équipe d'Europe », a estimé le coach passé par la Bavière et par la Catalogne.

« Ils nous ont étouffés dans les 50 premières minutes comme ils ont l'habitude de le faire. Mais ensuite on a commencé à gagner les seconds ballons, a commenté l’Espagnol. (…) Au final on a décroché une belle victoire. La League Cup n'est pas la Ligue des Champions ni la Premier League, bien sûr, tout le monde le sait. Mais le fait de gagner contre cette équipe rend le titre spécial. » En Espagne, la presse y voit plutôt un tacle adressé au Real Madrid, oublié alors que les Merengue viennent de sortir Manchester City en Ligue des Champions.