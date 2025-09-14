ICONSPORT_270646_0084

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

PSG14 sept. , 19:00
parGuillaume Conte
Le PSG vient de perdre cinq joueurs en quelques jours, avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué avec l'équipe de France, puis ce dimanche contre Lens les blessures de Kang-In Lee, Lucas Beraldo et Kvicha Kvaratskhelia. Le PSG a-t-il fait une erreur en ne recrutant que deux joueurs cet été après une saison 2024-2025 interminable ? A vous de nous le dire. 
Derniers commentaires

Rennes - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Quand on voit Karabek en pointe et Merah sur un côté, on voit vraiment les manques du mercato et à quel point la saison pourra être compliquée en attendant des recrues ou des retours de blessures (Nuamah, Mangala)

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

sisi c'est bien lui, le castrofiore haha

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

Ce n est pas l abruti de la Castafiore ( oups Imperatore)

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

On l appelle Red69 donc a toi de reflechir POUR UNE FOIS

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

Une bonne prépa et les muscles bien reposés diminuent grandement les risques de blessure notamment lors des chocs violents, contrairement à la fatigue mentale et physique d'une saison marathon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
O. Lyonnais
93300550
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
O. Marseille
64202594
7
Nice
64202055
8
Lens
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Angers SCO
54121033
12
Rennes
43111-325
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

