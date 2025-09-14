Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

Le PSG vient de perdre cinq joueurs en quelques jours, avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué avec l'équipe de France, puis ce dimanche contre Lens les blessures de Kang-In Lee, Lucas Beraldo et Kvicha Kvaratskhelia. Le PSG a-t-il fait une erreur en ne recrutant que deux joueurs cet été après une saison 2024-2025 interminable ? A vous de nous le dire.