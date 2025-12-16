Beinsports double son offre et garde la Coupe de France

Beinsports, qui cessera de diffuser la Ligue 1 en fin de saison, a décidé de miser sur la Coupe de France. En dépensant près de 8ME, la chaîne franco-qatarie va s'offrir la totalité des matches à partir des 32es de finale.

La Fédération Française de Football n'avait pas eu de réponse à la hauteur de ses attentes lors du lancement de l'appel d'offres pour les droits TV de la Coupe de France pour les prochaines années. C'est pour cela qu'elle a lancé un deuxième tour, et cette fois les choses semblent se décanter dans le bon sens. Selon L'Equipe, Beinsports, déjà diffuseur de cette compétition très populaire, s'apprête à prolonger son engagement avec la FFF. Moyennant l'acquisition de la totalité des droits pour donner en direct les matchs à partir des 32es de finale, dont certains avec un autre diffuseur, la chaîne sportive franco-qatarie aurait accepté près de 8 millions d'euros.

La L1 rend involontairement service à la Coupe de France

Soit près du double de ce qu'elle paie actuellement. Une somme raisonnable si l'on compare avec les 78,5 millions d'euros versés pour un match par journée de Ligue 1. Ayant décidé de stopper son contrat avec le Championnat de France de Ligue 1 , Beinsports souhaite toutefois rester présent dans le football français. Cet accord imminent avec la FFF pour la Coupe de France le confirme. Cependant, tout n'est pas réglé pour la Fédération Française de Football. Car France Télévisions, qui avait acheté plusieurs matchs des 32es de finale, plus 1 top match par tour jusqu'au bout de l'épreuve, ne veut plus payer les 8ME du contrat actuel.

France Télévisions est en crise et doit procéder à de vastes économies. Cela n'épargne pas les droits sportifs et donc la Coupe de France. Le quotidien sportif révèle que pour l'instant, la seule offre parvenue pour ce lot est loin d'atteindre la somme attendue. Toutefois, les dirigeants de la FFF veulent faire jouer leurs contacts pour essayer de convaincre France TV de faire un effort.