John Textor de retour en France

OL : Riolo dénonce ce procédé lamentable

OL16 déc. , 18:30
parHadrien Rivayrand
John Textor a récemment effectué une sortie remarquée sur son passage à l’OL, rappelant qu’il avait avant tout œuvré pour sauver un club en grande difficulté. Une prise de parole qui n’a toutefois pas vraiment convaincu Daniel Riolo.
L’OL a largement revu ses moyens à la baisse l’été dernier avec le départ de John Textor. Michèle Kang a repris les rênes en mai afin de stabiliser le club rhodanien. Le passage devant la DNCG aurait pu coûter cher aux Gones. Finalement, l’OL évolue toujours en Ligue 1, mais doit encore composer avec d’importants problèmes financiers. Ces dernières heures sur RMC, John Textor est revenu sur son aventure lyonnaise. Malgré les nombreuses critiques à son encontre, le businessman américain a cherché à redorer son blason, rejetant notamment la responsabilité sur la DNCG et rappelant qu’il avait injecté beaucoup d’argent pour sauver un club déjà fragilisé sous la présidence de Jean-Michel Aulas.

Riolo pas convaincu 

Dans l'After Foot, Daniel Riolo est revenu sur la sortie de John Textor. Pour lui, son interview n'est que politique : « Je pense qu'il est venu donner cette interview parce qu'il a envie un peu de se racheter. C'est une interview image. Mais vu qu'il ne veut pas redevenir président de l'OL, j'ai envie de dire à la limite qu'on s'en fout même si c'est intéressant de l'entendre. Si c'est pour venir à nouveau pour taper aussi bien sur la DNCG que sur tous les présidents qui lui en voulaient et de jouer la victime de ce côté-là...
Il y a juste une réalité, c'est que l'OL a un trou monstrueux. Que la situation économique du club n'était pas bonne quand il l'a repris, oui c'est vrai, il y avait des trous dans la caisse. Aulas n'avait pas tout fait bien à la fin de son mandat, l'exploitation du stade n'était pas optimale. Il y avait beaucoup de problèmes mais il a creusé le trou encore plus ». 

Aujourd'hui, l'OL se relève tant bien que mal de sa situation passée. Le bilan est même plutôt bon. Les Rhodaniens sont 5es de Ligue 1 et 1ers en Ligue Europa. De quoi pouvoir rêver en grand en 2026.

