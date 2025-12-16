OL : Riolo dénonce ce procédé lamentable

John Textor a récemment effectué une sortie remarquée sur son passage à l’OL, rappelant qu’il avait avant tout œuvré pour sauver un club en grande difficulté. Une prise de parole qui n’a toutefois pas vraiment convaincu Daniel Riolo.

L’ OL a largement revu ses moyens à la baisse l’été dernier avec le départ de John Textor. Michèle Kang a repris les rênes en mai afin de stabiliser le club rhodanien. Le passage devant la DNCG aurait pu coûter cher aux Gones. Finalement, l’OL évolue toujours en Ligue 1 , mais doit encore composer avec d’importants problèmes financiers. Ces dernières heures sur RMC, John Textor est revenu sur son aventure lyonnaise. Malgré les nombreuses critiques à son encontre, le businessman américain a cherché à redorer son blason, rejetant notamment la responsabilité sur la DNCG et rappelant qu’il avait injecté beaucoup d’argent pour sauver un club déjà fragilisé sous la présidence de Jean-Michel Aulas.

Riolo pas convaincu

Dans l'After Foot, Daniel Riolo est revenu sur la sortie de John Textor. Pour lui, son interview n'est que politique : « Je pense qu'il est venu donner cette interview parce qu'il a envie un peu de se racheter. C'est une interview image. Mais vu qu'il ne veut pas redevenir président de l'OL, j'ai envie de dire à la limite qu'on s'en fout même si c'est intéressant de l'entendre. Si c'est pour venir à nouveau pour taper aussi bien sur la DNCG que sur tous les présidents qui lui en voulaient et de jouer la victime de ce côté-là...

Il y a juste une réalité, c'est que l'OL a un trou monstrueux. Que la situation économique du club n'était pas bonne quand il l'a repris, oui c'est vrai, il y avait des trous dans la caisse. Aulas n'avait pas tout fait bien à la fin de son mandat, l'exploitation du stade n'était pas optimale. Il y avait beaucoup de problèmes mais il a creusé le trou encore plus ».

Aujourd'hui, l'OL se relève tant bien que mal de sa situation passée. Le bilan est même plutôt bon. Les Rhodaniens sont 5es de Ligue 1 et 1ers en Ligue Europa. De quoi pouvoir rêver en grand en 2026.