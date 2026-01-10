Pierre Ménès prévient, le PSG va se prendre une claque

Nouveau titre pour le Paris SG ce jeudi contre l'OM, dans un scénario fou. Mais à force de jouer avec le feu, les Parisiens vont se bruler annonce Pierre Ménès.

Comme face à Tottenham en début de saison pour s’adjuger la SuperCoupe d’Europe, le PSG est revenu de très loin pour aller chercher un trophée supplémentaire. L’OM pensait bien avoir fait le plus difficile mais Paris a égalisé au bout des arrêts de jeu, avant de s’imposer aux tirs au but. Une spéciale pour le club de la capitale, jamais battu et qui possède des ressources mentales, physiques et un banc de touche ultra-performant.

Le PSG secoué sur les gros matchs

Mais le PSG peut-il tenir une saison entière, avec de grosses échéances à venir, avec de telles difficultés ? Non pour Pierre Ménès, persuadé que la formation de Luis Enrique s’en tire souvent bien, mais ne démontre pas assez de choses convaincantes pour espérer briller en Europe jusqu’au bout.

« Cela fait encore un Trophée pour le PSG, mais il faudra tirer les enseignements du match face à l’OM. On arrive sur la partie de saison où il va y avoir de gros matchs. Il faut maintenant que Paris consolide sa place dans le top 8 en Ligue des Champions. Il va falloir que l'intensité augmente car ce n'était pas suffisant », a prévenu le consultant après la titre glané par le PSG au Koweït.

Les trophées s’accumulent, mais le style est moins impressionnant que la montée en puissance de la saison dernière. Il faudra que Luis Enrique parvienne à redonner un élan de fraicheur à son équipe, qui tire aussi la langue sur certains gros matchs. Ce fut le cas contre l’OM et aussi le Bayern Munich en Ligue des Champions. Un état de forme à surveiller donc, à l’heure où les gardiens du PSG sont un peu trop souvent les héros en ce moment.