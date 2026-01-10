Pierre Ménès prévient, le PSG va se prendre une claque

La vérité d'un match n'est pas celle d'une saison, la saison de l'OM en est le parfait exemple... Mais effectivement, il y a moins de maîtrise que la saison dernière, moins de dédoublements, de permutations, le pressing est moins intense et l'efficacité n est plus notre point fort. Et malgré tout cela, l equipe est parfaitement ds les clous ds tout ses objectifs ...
Vu la longueur de ton message...TU parles beaucoup.et t as besoin de parler vu que tu t es incrusté dans 1 discussion sans y avoir ete invité.donc je t invités a te trouver des amis ou 1 bon psy.bonne soirée petit bo.bisous
Certains n'attendaient que ça...
Tu parles beaucoup trop pour ne rien dire Un parasite de plus à qui on a dit depuis tout petit qu'il était intelligent je parie. Et comme tout les parasites, ça ne répond jamais sur le fond, mais ça attaque la famille ou ça tente de décrédibiliser une personne en la taxant d'une quelconque phobie ou là en l'occurrence, en me proposant d'aller voir un psy... Bref, je t'ai bien cerné depuis depuis le départ .
Il rêve de MU alors qu'il a dit lui-même qu'il avait déchiré une offre de MU justement, bien plus rémunérée, parce qu'il préférait la pression du Vel... Encore un article de merde
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
