Pas de miracle pour lui, le PSG s'écroule

Accroché par Newcastle en Ligue des champions cette semaine, le Paris Saint-Germain va devoir passer par les barrages une nouvelle fois en C1. Une saison marquée par les blessures et le manque de rythme de certains leaders.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain défie Strasbourg pour un nouveau choc de Ligue 1 . Le club de la capitale a pour ambition de reprendre la tête du championnat au RC Lens. Quelques jours après un match nul face à Newcastle en Ligue des champions . Le PSG devra donc une nouvelle fois disputer un barrage contre un club français (Monaco). Éliminé en Coupe de France par le Paris FC, le 12 janvier dernier, le club parisien marque le pas en ce début d’année 2026.

L’impact Coupe du monde des clubs

Préparateur physique agréé, Alexandre Dellal a partagé dans le journal l’Equipe son ressenti sur les premiers mois de l’exercice 2025/2026 du club de la capitale. Selon lui, la Coupe du monde des clubs et le manque de préparation laissent des traces. « Les aspects qu’on peut voir dans un contexte marqué par la CDM des Clubs, c’est une fatigue liée à la saison dernière, un manque de préparation qu’ils ont essayé de combler et des blessures qui les ont empêchés d’enchaîner. Ils ont avancé de trois pas et reculé de deux. Mais ils avancent. C’est une course de demi-fond. L’objectif, c’est de rendre l’exposition au risque de blessure le plus faible possible, » explique-t-il.

Un enchaînement de matchs et de compétitions qui impacte grandement les organismes. De plus, la formation de Luis Enrique a dû voyager en cette fin d’année 2025 et début 2026. Au Qatar pour disputer la Coupe intercontinentale, l’équipe du technicien espagnol a dû revenir en France pour la Coupe de France et le championnat avant de repartir au Koweït pour le Trophée des champions.